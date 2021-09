Los líos de tres jugadores colombianos en Boca Juniors

La historia triunfante de los colombianos en Boca Juniors la comenzó Carlos Navarro Montoya. Oriundo de Medellín, pero con casi toda su vida hecha en Argentina, jugó en dicho club de 1988 a 1996, ganando el Torneo Apertura de 1992. Después fue el turno de Walter Perazzo, otro colombiano nacionalizado argentino, y de John Jairo la Turbina Tréllez, hasta que en 1997 arrancó la era dorada de los futbolistas nacionales en el club xeneize.

Ese año llegaron Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba. Uno más tarde arribó Mauricio Chicho Serna. Conquistaron campeonatos locales, Copas Libertadores y Copas Intercontinentales, bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi y acompañados del máximo ídolo en la historia de Boca: Juan Román Riquelme, quien es uno de los vicepresidentes de esta institución deportiva.

La camiseta azul y oro también se la pusieron otros colombianos, pero a ninguno los idolatran tanto como a Córdoba, Bermúdez y Serna. Fabián Vargas es recordado con cariño por la hinchada de La Bombonera por su entrega en la mitad de la cancha y sus múltiples títulos nacionales e internaciones. Amaranto Perea también se destacó y por eso desde La Boca partió hacia al Atlético de Madrid.

Después han pasado, entre otros, Gerardo Bedoya, Freddy Guarín y Sebastián Pérez, y ahora hay cuatro: Edwin Cardona, Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano. Y, a excepción de este último, no están en la mejor situación en un equipo que quedó eliminado de la Copa Libertadores y en la liga local se encuentra en la novena posición, a ocho puntos del líder, Talleres de Córdoba.

A los tres colombianos que están en la mira boquense se les acusa de falta de profesionalismo. A Cardona se le critica que, después de la participación de la selección de Colombia en la Copa América de Brasil, se fuera para su país, donde se le vio en algunas fiestas, y no se integrara al plantel de Boca para la definición de la serie de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

Desde el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, en el que se encuentra, entre otros, Jorge Bermúdez, ya habrían decidido que los tres colombianos apuntados salgan cuanto antes del club. La situación de Cardona es más sencilla, porque está a préstamo del Tijuana hasta el 31 de diciembre, fecha tras la cual retornaría al conjunto mexicano. Sin embargo, el antioqueño estuvo en el equipo inicialista en la práctica de este jueves, porque los titulares jugaron el martes contra Defensa y Justicia, y está entre los convocados para el partido de este sábado ante Atlético Tucumán.

📋 Lista de concentrados para visitar a Atlético Tucumán por una nueva fecha de la #LigaProfesional. #VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/uaB0U0MCB4 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 16, 2021

Por su parte, de Frank Fabra se dice que no se cuida cuando está afuera de Casa Amarilla, sede de entrenamiento del club. Que se trasnocha jugando videojuegos y que se descuida mucho en la alimentación, por lo que se la ha visto subido de peso y sin el mismo rendimiento que en algún momento lo hizo ser el mejor lateral izquierdo del balompié argentino y proclamarse campeón con Boca.

El contrato de Fabra termina en 2023, por lo que Boca buscaría darlo a préstamo o que algún club lo compre. “Él quiere tener una oportunidad en Europa. Si se da una posibilidad, estaría encantado, pero tiene la cabeza en Boca. Tampoco es que nos pidiera que le consigamos club sí o sí, pero lo charlamos. Y, si le sirve a todos, lo haremos”, dijo en entrevista con TyC su representante, Matías Aráoz.

Por otra parte, el vínculo de Villa con Boca Juniors finaliza en 2024 y tendría un camino de salida similar al de Fabra. La situación del ex-Deportes Tolima es la más delicada, porque a sus problemas judiciales por una supuesta violencia de género contra su expareja sentimental se le ha sumado lo que los dirigentes de Boca han llamado “rebeldía”.

Y es que Villa se molestó porque Boca no aceptó la oferta que hizo el Brujas de Bélgica por su pase. Al respecto, Jorge Ameal, presidente del cuadro xeneize, dijo: “Estamos en Argentina y hay que entender que, si entran ocho millones (de euros) por un jugador, te llegan solamente cuatro y tenés que darle el 30 % a tu socio. No te queda nada, no estamos en la Bundesliga. Nosotros tenemos que cuidar el patrimonio del club”.

Lo cierto es que Villa no regresó a entrenamientos y también se han visto videos suyos en fiestas en Colombia. Según había mencionado Bermúdez, Villa habría intentado comenzar de ceros con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Sebastián Battaglia, pero la más reciente decisión de la directiva boquense fue suspenderle quince días de salario después de que el futbolista dejara de entrenarse por conflictos con el club y volviera a Colombia por un problema de salud de su madre.

“Con la vara livianita le permitimos a Villa que haga lo que se le cante, a Cardona que haga lo que quiera, a Fabra que haga lo que quiera. No es joda, muchachos. Después hay momentos para querer irse, pero no es este el momento porque no hay un mercado apetecible para ustedes”, manifestó Cristian Traverso, defensor que también fue multicampeón en la época en la que los colombianos brillaban y eran queridos en Boca Juniors. Por ahora, el único que parece no estar en líos es Campuzano.