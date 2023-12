Luis Díaz, entre los 100 mejores jugadores del mundo, según importante ranking

El delantero guajiro Luis Díaz marcó doblete y fue la gran figura en la victoria de Colombia 2-1 sobre Brasil, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. / AP Foto: AP - Ivan Valencia

¡Felicidades, Lucho! En las últimas horas, la revista Four Four Two reveló su lista de los 100 mejores futbolistas de la temporada.

Entre los destacados se encuentran jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland. Como también Jude Bellingham, Harry Kane, Rodri, Bernardo Silva, Antoine Griezmann y Vinicius Junior.

Sin embargo, también brillan las ausencias de Ángel Di María y Alexis Mac Allister, campeones del mundo; Neymar, recuperándose de su lesión, y Cristiano Ronaldo, la estrella de Al Nassr de Arabia Saudita.

Entre los 100 mejores del mundo, para la revisa inglesa, solo aparece un colombiano: Luis Díaz de Liverpool. Lucho fue uno de los destacados de la selección de Colombia y de los dirigidos por Jürgen Klopp. Se sobrepuso a lo sucedido con su padre y nunca se dio por vencido demostrando su profesionalidad.

“El 2023 será recordado por Luis Díaz por ser una montaña rusa de emociones por motivos personales. El colombiano ha iluminado el fútbol inglés con rayos de brillantez, convirtiéndose en el heredero del trono de Sadio Mané y ganándose un lugar en los corazones de Merseyside por su genialidad y astucia a partes iguales”, aseguró FourFourTwo.

Díaz quedó ubicado en el puesto 53, por encima de jugadores como Benzema (96), Federico Valverde (81), Jack Grealish (78), Toni Kross (65) y Bruno Fernandes (57).

El próximo partido de Liverpool será frente a este sábado 23 de diciembre a las 12:30 p.m., un duelo clave por la punta de la Premier League. Los Gunners son líderes con 39 unidades, mientras que los Reds son segundos con un punto menos.

