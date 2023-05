Luis Díaz habló sobre su recuperación y su regreso a competencias

El delantero colombiano de 26 años volvió a los entrenamientos con Liverpool a mediados de febrero. Foto: @LFC

De a poco volvemos a ver la sonrisa y la gambeta de Luis Díaz con el Liverpool. De a poco ha sumado minutos tras su larga ausencia por lesión y el fin de semana pasado, en el juego contra Tottenham, también lo vimos regresar al gol.

En los medios oficiales de Liverpool, Luis Díaz también reapareció y dio sus impresiones de su retorno a competencias. “Desde que llegué aquí, siempre he querido dar absolutamente todo, el 100 % todo el tiempo. Es un sueño hecho realidad, así que siempre quiero estar rindiendo a mi mejor nivel”.

Puede leer: Millonarios confirmó que Óscar Cortés no irá al Mundial Sub 20

De su proceso de recuperación, el guajiro destacó la ayuda de sus compañeros y el ambiente que hay al interior del Liverpool: “También tuve algo de ayuda en la forma de mis compañeros de equipo que me ayudaron a acostumbrarme al fútbol y al idioma y me hicieron sentir cómodo y a gusto. Me han hecho sentir como en casa en cada sesión de entrenamiento, y todos estos fueron factores importantes para que me adaptara mucho más rápido (...) se trataba de tener muchas ganas y el deseo de progresar y dar lo mejor de mí en cada juego. Eso es más o menos todo en realidad”.

También habló del presente de Liverpool, que no ha sido el mejor, pues quedaron eliminados de la Champions League y en la Premier son quintos con 56 puntos, ya cerca de los puestos de Europa, pero lejos de los asignados para el torneo de clubes más importante del continente. “No es ningún secreto que no ha sido la temporada que todos hubiéramos querido. Pero ahora tenemos que hacer un balance y ser conscientes de lo que no hemos estado haciendo tan bien para poder cambiar las cosas y mejorar”.

Le recomendamos: “Todavía podemos ganar la Premier League”: Mikel Arteta, entrenador del Arsenal

“Por eso entrenamos todos los días y luego con cada partido analizamos las cosas a fondo. Luego podemos llevar estas mejoras en las que trabajamos al próximo juego y apuntar a arreglar las cosas. (...) Necesitamos seguir haciendo eso, estar concentrados y en la zona y mantenernos unidos aún más que nunca, porque sabemos que depende de nosotros como grupo de jugadores arreglar las cosas”, aseguró el volante de 26 años.

Habló también de Darwin Núñez, su cómplice en la cancha y su amigo fuera de ella. Juntos recuerdan su pasado en Portugal y ahora buscan desde la amistad aportar lo mejor de su fútbol para el bien del Liverpool. “Pasamos casi cada segundo juntos desde el momento en que entramos al entrenamiento hasta el momento en que nos vamos... Es realmente genial tenerlo como compañero de equipo ahora y estoy muy orgulloso de jugar junto a él porque sé lo buen jugador que es, y su habilidad y calidad nos ofrece mucho como equipo”.

Le sugerimos: Nacional vs. Olimpia, un duelo con sabor a nostalgia y gloria

Finalmente, Díaz respondió a lo que significó su nominación al Balón de Oro el año pasado, de su emoción, pero también de la tranquilidad que hay que tener para no dejarse distraer por los guiños de la fama. “Estaba muy contento y agradecido con Dios por lo que viví cuando me enteré de eso. Estar nominado fue una noticia fantástica para mí a nivel personal porque siempre había soñado con estar en esos lugares y en esas listas. Así que fue increíble para mí y mi familia también. (...) Pero se trata de aceptar estas cosas de la misma manera que siempre me he tomado las cosas con calma y manteniendo los pies en el suelo. Es mucho más importante mantenerme enfocado en seguir trabajando duro y desarrollándome como jugador, como siempre lo he hecho, para poder seguir contribuyendo al esfuerzo del equipo”.

"As long as he was on the pitch he was really, really strong." 👊 — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2023

En ruede de prensa, Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, habló también del gol que anotó Luis Díaz el fin de semana y del proceso que tiene para recuperar su nivel. “Qué gol, genial, super. Ya en el juego antes, cuando entró, fue realmente agradable verlo. Le dimos ahora, con suerte, suficiente tiempo para que todo pueda arreglarse”.

“Ahora lo elegimos por primera vez para la primera alineación y fue excelente. Que no puede jugar los 90 minutos estaba claro, pero durante largos períodos y mientras estuvo en el campo, fue muy, muy fuerte... Entonces, son muy buenas noticias para nosotros”, aseguró el técnico alemán.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador