Luis Díaz llegó a Liverpool y está listo para unirse a su nuevo club

Luis Díaz aterrizó este viernes 4 de febrero en Inglaterra para unirse al mítico Liverpool. Jürgen Klopp, el técnico de los reds, lo recibió con un emotivo abrazo en su llegada a la sede deportiva del club. A lo que el guajiro respondió diciendo: “un placer”.

Además, en ruedad de prensa, Klopp no dudó en hablar sobre el nuevo fichaje. “Es muy útil porque nos gusta todo acerca de él (Luis Díaz), así son las cosas. Lo he seguido por un tiempo, no solo desde que jugamos dos veces en contra en la Champions League. Él es un jugador excepcional. Tiene velocidad, tiene las habilidades y el carácter para tener una gran carrera y todos queremos que tenga una carrera aquí con nosotros”, afirmó el técnico alemán.

El extremo izquierdo llegó a Anfield por 45 millones de euros desde el FC Porto.

Liverpool jugará el próximo domingo, 6 de febrero, contra el Cardiff City en la FA Cup, por lo que Díaz tendría chances de tener su debut con los rojos.