Luis Díaz regresó a Bayern Múnich con nuevo peinado: así se alista para la Supercopa alemana

Luis Díaz terminó sus vacaciones tras el Mundial 2026 y ya se unió a la pretemporada de Bayern Múnich. Foto: Recuperado de X

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Luis Díaz volvió a captar la atención desde su llegada a Bayern Múnich. El extremo colombiano reapareció este sábado en la concentración del club alemán con un llamativo cambio de imagen, luciendo el cabello platinado tras finalizar su periodo de vacaciones luego de la Copa del Mundo 2026.

El atacante regresó a los entrenamientos después de su participación con la selección de Colombia, que terminó su recorrido en el Mundial en los octavos de final, instancia en la que cayó en la definición por penales con Suiza. Con el descanso terminado, el guajiro ya trabaja nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico de cara al inicio del nuevo curso.

Luis Díaz se reincorpora a la pretemporada de Bayern Múnich

Díaz no fue el único futbolista que se sumó a la disciplina del equipo en esta jornada. El austriaco Konrad Laimer y el croata Josip Stanisic también se reincorporaron a la pretemporada del conjunto bávaro, que en los próximos días emprenderá una gira por Asia como parte de su preparación.

Antes de regresar a Alemania, el colombiano pasó sus últimos días de vacaciones en el país. Incluso, el pasado 29 de julio asistió al estadio Romelio Martínez para presenciar el compromiso entre dos equipos por los que pasó durante su carrera en el fútbol colombiano. En ese encuentro, Barranquilla avanzó por penales y dejó eliminado a Junior de la Copa Colombia.

Va por una segunda temporada de alto nivel

Aunque durante el mercado de fichajes surgieron versiones sobre una posible salida, todo indica que Luis Díaz continuará en Bayern Múnich para disputar su segunda campaña con el club.

El reto será mantener, e incluso superar, el rendimiento que mostró en su primer año, en el que se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Vincent Kompany. En esa temporada registró 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos, cifras que lo convirtieron en uno de los jugadores más determinantes de la plantilla.

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Los amistosos y el primer reto oficial

El siguiente paso para el colombiano será ganar ritmo de competencia durante la gira asiática. Bayern Múnich disputará dos amistosos: el primero será frente a Jeju United, en Corea del Sur, el 4 de agosto, mientras que el segundo lo jugará ante Aston Villa en Hong Kong el 7 de agosto.

Posteriormente, el equipo alemán cerrará su preparación el 15 de agosto con la Telekom Cup, enfrentando a RB Leipzig en el Allianz Arena.

El inicio oficial de la temporada 2026/27 llegará el 22 de agosto, cuando Bayern Múnich dispute la Supercopa de Alemania frente a Borussia Dortmund, compromiso que marcará el comienzo de un nuevo desafío para Luis Díaz con el vigente campeón alemán.

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