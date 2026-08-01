UEFA arremete contra Infantino tras el escándalo en FIFA: “Perdió nuestra confianza”

La UEFA elevó el tono contra Gianni Infantino después de que la FIFA retirara su polémico plan para vender una participación de sus principales torneos. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

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Lo que comenzó como un polémico proyecto para transformar la gestión comercial de los principales torneos de la FIFA terminó convirtiéndose en uno de los mayores golpes políticos para Gianni Infantino desde que asumió la presidencia del organismo. Aunque el dirigente dio marcha atrás con la iniciativa de vender una participación de las competiciones a inversionistas privados, la crisis está lejos de terminar y la UEFA dejó claro que el conflicto apenas comienza.

La confederación europea aseguró que tanto ella como “otros miembros de la familia del fútbol” han perdido la confianza en Infantino y cuestionó con dureza la manera en la que se impulsó la propuesta, calificándola como un acuerdo “opaco”, elaborado a puerta cerrada y sin transparencia.

UEFA anunció nuevas medidas contra la FIFA

Tras el retiro oficial del proyecto, la UEFA emitió un comunicado en el que anunció que trabajará junto con sus federaciones afiliadas y otras confederaciones para diseñar un plan que impida que una situación similar vuelva a repetirse.

El organismo sostuvo que no se puede seguir permitiendo que decisiones de semejante impacto sean impulsadas mediante procesos acelerados y sin claridad sobre quiénes las promueven ni cuáles serían sus beneficios reales para el fútbol mundial. Además, advirtió que realizará una revisión profunda de lo ocurrido y aseguró que “ninguna opción debe quedar descartada”.

En ese mismo pronunciamiento, la UEFA fue más allá y afirmó que el actual liderazgo de la FIFA no solo perdió la confianza del fútbol europeo, sino también la de muchos otros integrantes del entorno internacional del deporte.

El plan que desató la crisis

La controversia comenzó cuando la FIFA anunció su intención de crear una nueva entidad encargada de administrar sus principales competiciones, entre ellas los Mundiales de selecciones y de clubes.

Dentro de ese proyecto, el organismo pretendía vender un 20 % de participación a un grupo de inversionistas liderado por el fondo estadounidense Thrive Eternal, dirigido por Joshua Kushner, en una operación valorada en 4.200 millones de dólares.

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Sin embargo, la propuesta encontró una fuerte resistencia desde distintos sectores del fútbol internacional.

La amenaza de boicot cambió el panorama

La UEFA reunió a sus 55 asociaciones nacionales para analizar la iniciativa y posteriormente anunció que todas estaban dispuestas a boicotear las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto seguía adelante.

A esa postura se sumaron posteriormente la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que también rechazaron la propuesta. Según la información conocida, durante esas reuniones incluso se puso sobre la mesa el futuro de Infantino como presidente del organismo.

La presión terminó provocando que la FIFA abandonara oficialmente el plan apenas unos días después de haberlo presentado.

Más críticas al gobierno de Infantino

El respaldo a la postura de la UEFA también llegó de distintas federaciones nacionales. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) manifestó su apoyo a la confederación europea y pidió una revisión completa de la gobernanza de la FIFA para garantizar una administración transparente y orientada al beneficio de las 211 asociaciones miembro.

Por su parte, la presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, aseguró que toda la estructura de cooperación del fútbol internacional quedó en riesgo al priorizar intereses individuales por encima de los del deporte. Además, consideró que la FIFA debe avanzar hacia una cultura interna más abierta y alejada del temor y de los posicionamientos políticos.

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La UEFA también recordó que Infantino llegó a la presidencia en 2016 prometiendo mayor transparencia y asegurando que los recursos económicos de la FIFA serían destinados exclusivamente al desarrollo del fútbol, compromisos que, según el organismo europeo, no se han cumplido.

Infantino defendió la decisión de retirar la propuesta

Ante la creciente oposición, Infantino explicó que decidió retirar el proyecto después de escuchar las diferentes posiciones expresadas por las federaciones y confederaciones.

El presidente de la FIFA afirmó que la iniciativa había generado divisiones que ya no contribuían al objetivo inicial y aseguró que la prioridad del organismo seguirá siendo unir al fútbol mundial, razón por la cual la propuesta no continuará.

Pese a ese paso atrás, la UEFA dejó claro que considera este episodio apenas el comienzo de un proceso mucho más amplio para recuperar la confianza en la dirigencia de la FIFA. En su comunicado final aseguró que el retiro del proyecto representa “una victoria para todo el fútbol”, pero advirtió que la reconstrucción de la credibilidad del máximo organismo del deporte apenas empieza.

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