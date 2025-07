Luis Díaz se despidió del Liverpool con emotivo mensaje: “Me voy orgulloso”

Luis Díaz, con la camiseta de Bayern Múnich en su presentación oficial. Foto: Bayern Múinch, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz le puso punto final a su etapa en el miércoles al confirmarse su fichaje por el Bayern Múnich de Alemania. Tras tres años y medio en Anfield, el extremo colombiano se despidió del club inglés con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Llegué con todos los sueños del mundo, y me voy orgulloso de todo lo que juntos logramos. He conocido gente increíble, colegas fabulosos, entrenadores que me ayudaron mucho, y extraordinarios fans. Liverpool es, de hecho, un equipo especial, y mantendré a todos en mi corazón”, arrancó su mensaje.

El guajiro, de 28 años, comentó que el final de este ciclo lo deja satisfecho, aunque marcado por la reciente tragedia que vivió el club: la muerte del futbolista portugués Diogo Jota, a quien Díaz le dedicó unas palabras: “Lo llevo conmigo en mi corazón. Nunca lo olvidaré. Nunca lo olvidaremos”.

Luis Díaz llegó al Liverpool en enero de 2022, procedente del Porto. No tardó en ganarse un lugar en el esquema del técnico alemán Jürgen Klopp. Su regate, velocidad y entrega lo convirtieron en un jugador clave, incluso cuando el neerlandés Arne Slot tomó las riendas del equipo.

Durante su paso por el club, Díaz ganó cuatro títulos: una FA Cup y dos Copa de la Liga, una Community Shield y la Premier League, campeonato que el guajiro destacó como un cierre simbólico de su ciclo. “Es bueno irse con la sensación de un deber cumplido y, sobre todo, dejar a un campeón”.

En total, Luis Díaz disputó 106 partidos oficiales con la camiseta del Liverpool. Anotó 20 goles y dio 9 asistencias, estadísticas que reflejan su impacto ofensivo en el equipo, ya sea como extremo por la banda izquierda o como falso nueve —rol en el que se desempeñó bajo la dirección de Slot—.

El mensaje de despedida también incluyó una reflexión sobre los valores humanos de la gente del Liverpool, que tiene como lema Nunca Caminarás Solo. Cabe recordar que la comunidad de los Reds apoyó a Díaz cuando en 2023, Luis Manuel, su padre, fue secuestrado por el ELN.

“No solo por los trofeos que ganamos, sino por la unión y amistad que lo hizo todo posible. Hubo altibajos, como siempre los hay, pero siempre hubo verdad. Como debe ser en una familia”, escribió el guajiro sobre esa faceta humana vivida en Merseyside.

Con su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz iniciará un nuevo capítulo en su carrera, esta vez en la Bundesliga y bajo las órdenes de Vincent Kompany. Su paso por Liverpool quedará marcado en la historia del club y en la memoria de los hinchas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador