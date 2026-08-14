Libertadores y Sudamericana: así quedaron los resultados en la ida de los octavos de final

Jugadores de Boca de Argentina. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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La primera semana de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana dejó partidos cerrados, goleadas y varias series que quedaron completamente abiertas de cara a los encuentros de vuelta. Mientras algunos equipos sacaron ventaja en condición de local, otros tendrán que definir su clasificación lejos de casa.

Copa Libertadores: mucha paridad en los primeros partidos

La ida de los octavos de final de la Copa Libertadores dejó todas las series completamente abiertas. Los siete partidos disputados terminaron en empate, por lo que ningún equipo consiguió sacar ventaja antes de los encuentros de vuelta.

Fluminense e Independiente Rivadavia no se hicieron daño y empataron 0-0, en un partido en el que ninguno logró sacar ventaja. La serie quedó completamente abierta para el segundo encuentro.

Estudiantes de La Plata y Universidad Católica igualaron 1-1. El conjunto argentino no pudo aprovechar su condición de local y ahora deberá buscar la clasificación en el partido de vuelta. Otro 1-1 se presentó entre Palmeiras y Cerro Porteño. El equipo brasileño tampoco pudo imponerse en casa y, además, terminó el encuentro con un jugador expulsado, un factor que podría ser importante para la definición de la serie.

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En Brasil, Cruzeiro y Flamengo protagonizaron otro empate 1-1. El resultado dejó todo por decidir en el segundo partido, que será clave para conocer al equipo que avanzará a los cuartos de final. La igualdad también apareció en el duelo entre Mirassol y LDU Quito, que terminaron 1-1. La serie se trasladará ahora a territorio ecuatoriano, donde se definirá al clasificado. Platense y Coquimbo Unido también terminaron 1-1, dejando todo por resolver en el partido de vuelta.

Por último, Rosario Central y Corinthians empataron 0-0. Ninguno de los dos equipos consiguió marcar diferencias en el primer encuentro, por lo que la clasificación tendrá que resolverse en el partido de vuelta.

La única serie de esta llave que todavía no disputó su partido de ida es la de Deportes Tolima e Independiente del Valle, que tuvo que ser aplazada por el fuerte terremoto que vivió Colombia el pasado 10 de agosto, que se enfrentarán el martes 18 de agosto a las 7:30 p. m.

Copa Sudamericana: Boca goleó y Cienciano dio el gran golpe

Por su parte, en la Copa Sudamericana, el resultado más amplio fue el triunfo 6-1 de Cienciano sobre Botafogo. El equipo peruano aprovechó su condición de local y quedó muy cerca de avanzar a los cuartos de final, mientras que el conjunto brasileño tendrá que protagonizar una remontada para seguir con vida en el torneo.

Por su parte, Boca Juniors derrotó 3-1 a Deportivo Recoleta y tomó una ventaja de dos goles en la serie. El conjunto argentino buscará cerrar la clasificación en el partido de vuelta. En otro de los encuentros, Santos venció 2-1 a Macará y también consiguió una diferencia favorable antes de viajar a Ecuador. En cambio, Tigre cayó 0-1 contra Torque, por lo que el equipo uruguayo dio el primer golpe y buscará defender su ventaja en la vuelta.

Atlético Mineiro le ganó 1-0 a Bragantino, resultado que le permitió al Atlético Mineiro llevarse una pequeña ventaja como visitante. En Paraguay, Vasco da Gama y Olimpia empataron 0-0. La serie quedó completamente abierta y ambos equipos tendrán que buscar la victoria en el segundo partido para asegurar su clasificación.

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El único partido que todavía no se ha disputado es el de Santa Fe y River Plate, cuyo encuentro de ida fue aplazado y quedó programado para el miércoles 19 de agosto a las 7:30 p. m.

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