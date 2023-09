Atención: Luis Rubiales renunció como presidente de la Federación española

Luis Rubiales ha sido criticado después de que besara a Jennifer Hermoso mientras le entrega la medalla después de la final del Mundial. Foto: Getty Images

Pasó casi un mes desde que España quedó campeona del mundo en la Copa Femenina de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda. Fueron cuatro semanas en las que de lo que más se habló fue del escándalo de Luis Rubiales, que besó sin su consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso.

Un hecho repudiado por todo el mundo del fútbol y otros sectores, que tuvieron que esperar casi 30 días para que el dirigente español diera un paso al costado.

Mire: Nathalia Llamosa, campeona del mundo: doble oro para Colombia en el Mundial de pesas

Luis Rubiales, hasta hora presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), suspendido durante 90 días por la FIFA, anunció, apenas hasta este domingo, que renuncia a su cargo.

Lo hizo a través de un comunicado difundo en Twitter y, por supuesto, sin reconocer su culpabilidad y enunciándose como víctima, tal y como ocurrió en las escasas declaraciones públicas que dio a raíz del escándalo.

Su carta de despedida la acompañó con la siguiente leyenda: “Defenderé mi honorabilidad. Defenderé mi inocencia. Tengo fe en el futuro. Tengo fe en la verdad”.

Más: David Alonso: ¿cómo va en la general del mundial de Moto3, a cuánto está del líder?

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

Tengo Fe en la verdad.



Gracias a todos. 🇪🇸https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

“Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido”, señala en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Poco antes, en una entrevista en el programa de televisión británico Piers Morgan Uncensored Rubiales dijo: “Voy a hacerlo [dimitir], sí. No quiero continuar mi trabajo”, dijo Rubiales.

“Mi familia y amigos me dicen que tengo que centrarme en mi dignidad y continuar con mi vida, que si no haré daño a la gente que quiero y al deporte que amo”, apuntó en el mismo programa.

Le puede interesar: Djokovic vs. Medvédev, la final del US Open hoy: hora y canal para verla

Cabe recordar que, además de su escándalo por acoso en la final del Mundial, Luis Rubiales estuvo involucrado en varios escándalos durante su mandato. Polémicas que fueron desde la financiación ilegal hasta supuestos amaños de partidos con aparentes favorecimientos arbitrales a terceros. Hechos que son investigados, pero de los que no hay ninguna resolución judicial.

“Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”, aseguró en su carta de renuncia.

“Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca”, agregó en el comunicado.

Comunicado oficial . Rubiales es historia de la RFEF. Ahora deberá resolver sus temas judiciales pic.twitter.com/N9FKdYnEQ9 — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 10, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador