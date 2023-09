Nathalia Llamosa, campeona del mundo: doble oro para Colombia en el Mundial de pesas

Introducing you to the W64KG session medalists.Colombia,Nigeria and Korea made it to the podium



🥇Nathalia Llamosa Mosquera🇨🇴

Snatch: 101KG

C&J: 122KG

Total: 223KG



🥈Ruth I. Ayodele 🇳🇬

Snatch: 100KG

C&J: 122KG

Total: 222KG



🥉Minkyung Park🇰🇷

Snatch: 97KG

C&J: 123KG

Total: 220KG pic.twitter.com/XG5YrZl5qD