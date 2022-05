Luis Suárez se despidió del Atlético de Madrid

Luis Suárez junto a su familia en el Wanda Metropolitano // EFE /Chema Moya Foto: Chema Moya

El uruguayo Luis Suárez recibió el cariño del Atlético de Madrid en un acto de despedida que el club le organizó al término del partido contra Sevilla (1-1).

El futbolista, que abandonará el equipo madrileño al término de esta temporada, saltó al césped con sus familia para ser recibido por cuerpo técnico y plantilla rojiblanca, que le esperaban haciendo un pasillo.

Luis Suárez (35 años) llegó en 2020, tras pasar por Ajax, Liverpool y Barcelona.

El uruguayo dijo que llevará al Atlético en su corazón. “Agradecer uno por uno a todos los hinchas del Atlético. Es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué. No lo voy a olvidar. Gracias también a los compañeros. Lo que tenía que hacer es devolver el cariño y para eso dí el doscientos por ciento a un club que me abrió las puertas en un momento difícil”.

“Gracias a la afición. Gracias uno a uno a todos ellos. Me quedo con la Liga que ganamos el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarla con la gente en el campo. Al Atlético lo llevaré siempre en el corazón. Aúpa Atleti”, agregó Suárez desde el centro del campo del Wanda, mientras era ovacionado desde la grada.

Lucho es del 𝗔𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶.

Eternamente agradecidos.



❤️🤍 pic.twitter.com/UNKtTso7PE — Atlético de Madrid (@Atleti) May 15, 2022

