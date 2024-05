La impresionante celebración de Marco Reus con la hinchada del Dortmund: video

Marco Reus (C) de Dortmund celebra con sus seguidores tras ganar las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA, partido de fútbol de vuelta del Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund, en París, Francia, el 7 de mayo de 2024. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Borussia Dortmund derrotó este martes 1-0 al París Saint-Germain en la vuelta de semifinales de Champions (mismo resultado que en la ida para un marcador global de 2-0) y se clasificó a la tercera final de su historia en la máxima competición europea. El cuadro alemán no compite por el trofeo más anhelado de Europa desde hace once años.

Con un gol de cabeza en un córner del veterano central Mats Hummels (50), el equipo de la cuenca del Ruhr que dirige Edin Terzic frustró de nuevo las ilusiones parisinas y peleará el 1 de junio en Wembley por levantar su segunda ‘Orejona’ ante un rival que saldrá del duelo del miércoles entre Real Madrid y Bayern de Múnich (2-2 en el Allianz Arena).

La celebración de Marco Reus

Luego de finalizar del partido, Kylian Mbappé se lamentó tendido en el césped del Parque de Los Príncipes, mientras que los jugadores de Borussia Dortmund corrieron a celebrar con sus hinchas en la tribuna.

Entre los jugadores del equipo alemán se destacó Marco Reus, quien hace unos días anunció que esta será la última temporada vistiendo la camiseta del Dortmund. El mediocampista se acercó a los seguidores del equipo, tomó un megáfono y se puso a cantar con una de las hinchadas más fieles de Europa.

Reus, sin duda, quiere despedirse del club de sus amores con una Champions League.

EL HOMBRE QUE VA POR TODO: Reus, en plena hinchada del Borussia Dortmund ¡con un megáfono! festejando el pasaje a la final de la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Mirá la #UCL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/mKFX1JQkgO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2024

¿Qué pasó con Marco Reus y Borussia Dortmund?

Luego de 12 años defendiendo la camiseta amarilla con negro, y teniendo ofertas de grandes clubes de Europa, Reus abandonará el Signal Iduna Park al finalizar la temporada por mutuo acuerdo con el equipo.

“Ahora ya sé que me resultará difícil decir adiós al final de la temporada y, sin embargo, estoy feliz de que ahora haya claridad y de que podamos centrarnos plenamente en los partidos finales muy importantes que aún nos quedan por jugar”, dijo el alemán de 34 años.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

“He pasado más de la mitad de mi vida en este club y he disfrutado cada día, aunque también hubo momentos difíciles. He podido jugar en este hermoso estadio durante 12 años. He vivido muchas subidas y bajas, pero más subidas, pienso yo”, añadió.

“Estoy tremendamente orgulloso de haber jugado en este club durante tantos años. Me está costando encontrar las palabras correctas”, puntualizó.

Marco Reus representó la camiseta del Borussia Dortmund como pocos. Se formó en las inferiores del club, pero tuvo que salir al humilde RW Ahlen para crecer en el deporte. Llegó al primer equipo y se convirtió en una de las joyas del fútbol alemán.

DIESES TEAM. DIESE FANS. AB NACH LONDON! pic.twitter.com/r9kuHSxCQk — Borussia Dortmund (@BVB) May 7, 2024

En la temporada 2009-2010, Borussia Mönchengladbach lo fichó por un millón de euros, y tres temporadas después, regresó a Borussia Dortmund por 17 millones de euros. En ese equipo, junto a jugadores como Mario Gotze y Robert Lewandowski, maravillaron al mundo y le dieron pelea al poderoso Bayern Múnich en la Bundesliga y en la Champions League, bajo la dirección de Jürgen Klopp.

Pese a las grandes ofertas, no siguió los pasos de sus compañeros que abandonaron el Signal Iduna Park por dinero y otros colores. Él se quedó en Borussia Dortmund para ser leyenda del club de su vida y de sus amores.

Pese a graves lesiones, que lo apartaron de grandes eventos como el Mundial 2014, en el que Alemania fue campeón, cuenta con 424 apariciones hasta la fecha con Dortmund y ha marcado 168 goles y ha asistido a 128 goles más. En 2019 fue elegido por segunda vez “futbolista alemán del año”. Ganó dos copas de Alemania (2017 y 2021) y tres Supercopas de Alemania (2014, 2015 y 2020). Ahora va por una Champions League frente a Real Madrid o Bayern Múnich.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador