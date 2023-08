Marta, leyenda de Brasil: “Esta ha sido mi última Copa”

Marta se despide nostálgica de su hinchada tras la eliminación de Brasil del Mundial Femenino. Foto: EFE - JOEL CARRETT

La delantera brasileña Marta, seis veces elegida mejor futbolista del mundo, se despidió este miércoles de las Copas del Mundo, tras la sorprendente eliminación de la Canarinha en la fase de grupos de Australia y Nueva Zelanda 2023.

“La selección estaba casi 100 % renovada. La más veterana era yo, creo. Y esta fue mi última Copa, no voy a volver a jugar un Mundial”, afirmó la atacante del Orlando Pride en zona mixta, tras empatar 0-0 ante Jamaica, en la última jornada del grupo F.

Puede leer: Brasil y Argentina, eliminadas del Mundial Femenino 2023

Marta, de 37 años, es historia viva del fútbol mundial. Es la máxima goleadora histórica en Copas del Mundo, tanto femeninas como masculinas, con 17 tantos. En la edición de este año aceptó un rol secundario dentro del equipo que dirige la técnica sueca Pia Sundhage, aunque este miércoles fue titular. Sin embargo, su presencia no fue decisiva ante el combinado jamaiquino y Brasil dijo adiós a las primeras de cambio.

“No conseguimos comunicarnos para poner el balón en el piso e intercambiar pases cerca del área. Faltó un poco de paciencia para trabajar la pelota cerca del área”, analizó Marta.

Se retira Marta, 17 goles en Mundiales y la mejor futbolista de la historia. Jugadora completísima: pegada con ambas piernas, magia, visión y un liderazgo tremendo.



Pero su aporte va más allá de las canchas: cambió las condiciones de las jugadoras brasileñas.



Obrigada. pic.twitter.com/u6qgXIzj1h — Goles en Directo (@golesendir_) August 2, 2023

En su opinión, Jamaica “hizo el partido que quería”, a la defensiva y saliendo al contragolpe. “Solo un equipo quiso jugar, se defendieron todo el tiempo”, añadió.

Le recomendamos: ¿Dónde juegan las futbolistas de la selección de Colombia Femenina 2023?

Marta también apostó de forma implícita por la continuidad de Sundhage en el banquillo de la selección nacional y pidió a los aficionados que continúen apoyando al equipo. “Confío en el trabajo que está siendo realizado. Si le dan continuidad, va a funcionar. Tenemos que apegarnos a las cosas positivas”, declaró.

“Ahora toca levantar la cabeza. Hay mucho trabajo por hacer; tenemos que continuar apoyando y no tirar piedras ante el primer obstáculo que aparece”, completó.

Le puede interesar: Carlo Ancelotti elogió a Linda Caicedo: esto fue lo que dijo

El equipo suramericano, que ha participado en las nueves ediciones de Mundial femenino disputadas hasta la fecha, solo había caído eliminada en la fase de grupos en dos ocasiones (1991 y 1995).

La reflexión de Marta sobre el fútbol femenino

Ayer, en la rueda de prensa previa al partido contra Jamaica, Marta dio una respuesta que le ha dado la vuelta al mundo, pues precisamente evidencia la emoción de haber trabajado por el fútbol femenino y de haber dejado un legado para que las nuevas generaciones sigan luchando por conseguir las garantías y condiciones necesarias para poder vivir de este deporte. “¿Sabes lo que es genial? Cuando empecé a jugar yo no tenía una ídolo del femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿Cómo se suponía que los iba a ver? ¿Cómo iba a imaginar que podría llegar a la selección, convertirme en lo que soy, en una referencia? Hoy salimos a la calle y la gente nos paran para hablar, nos dicen ‘mi hija te adora, ella quiere ser como tú’. Y no sólo con Marta, con otras jugadoras también”.

En rueda de prensa antes del partido de Brasil vs Jamaica, que bien podría ser el último partido de la gran Marta en un Mundial, le preguntaron por su legado en el fútbol femenino.



Ella, emocionada, contestó como la crack que es:



“¿Sabes qué es genial? Que cuando empecé a… pic.twitter.com/mAHWT53Xsq — Juez Central (@Juezcentral) August 1, 2023

“Hoy tenemos nuestras propias referentes. Esto no hubiera pasado si nosotras nos deteníamos ante los primeros obstáculos. Entonces es una lucha que continúa, que no comenzó sólo conmigo, que comenzó con mucha gente tiempo atrás. Por eso estamos muy orgullosas. La gente nos pide que nuestra generación continúe haciéndolo, inspirando cada vez a más jóvenes. No importa la edad. (...) Es lógico que yo este feliz de ver todo esto porque 20 años atrás, en 2003, nadie conocía a Marta, era mi primera Copa. Veinte años después, todo cambió, soy referencia para muchas mujeres en el mundo entero, no sólo del fútbol, el periodismo también, que la gente ve a muchas mujeres periodistas que antes no veíamos. Entonces hemos abierto puertas, para la igualdad”, concluyó Marta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador