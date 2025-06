Mundial de clubes: PSG vs. Inter Miami y Palmeiras vs. Botafogo, duelos en octavo

El Inter Miami de Lionel Messi (der.) empató 2-2 con el Palmeiras de Richard Ríos. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Jornada de goles y emociones este lunes en el Mundial de Clubes. París Saint Germain, que le ganó 2-0 al Seattle Sounders y Botafogo, que cayó ante Atlético de Madrid 1-0, avanzaron a octavos de final por el grupo B.

Más tarde, Inter Miami y Palmeiras empataron 2-2 y también lograron la clasificación, mientras que Porto y Al-Ahly se despidieron con un vibrante 4-4.

Con esos resultados quedaron definidos los primeros cruces de octavos de final. El sábado 28 de junio, a las 11:00 a.m. habrá clásico entre brasileños, pues Palmeiras se las verá con Botafogo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Al otro día, el domingo 29, también a las 11:00 a.m, París Saint-Germain enfrentará al Inter Miami en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Este martes se definen dos grupos más. A las 2:00 p.m. Boca Juniors enfrenta al Auckland City y Benfica al Bayern Múnich, en el cierre del C, mientras que desde las 8:00 p.m. se disputan los duelos del D: Es Tunis vs. Chelsea y Los Ángeles FC vs. Flamengo.

