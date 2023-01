Neymar: “el mayor fracaso en la historia del fútbol”, según la prensa francesa

Luego de la derrota ante el Rennes, periodistas como Daniel Riolo han criticado el rendimiento del astro brasileño Neymar desde su lesión en el mundial de Catar 2022. Foto: EFE - YOAN VALAT

Luego de la derrota del PSG ante Rennes, Neymar fue uno de los grandes señalados por la prensa francesa, siendo calificado como un pobre 3 bajo el argumento de que, durante el partido, el brasileño solo bajó a buscar balones e intentó, demasiadas veces, marcar la diferencia en solitario dejando como resultado la pérdida de la pelota en zonas complicadas sin causar peligro en el área del equipo rival.

Debido a las críticas basadas en su bajo rendimiento en el encuentro que dio como resultado un 0-1 en el parque de los príncipes, casa del Paris Saint Germain, el periodista Daniel Riolo del medio francés RMC Sport expresó: “¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?”, en referencia al traspaso del brasileño comprado por 222 millones de euros al Barcelona en 2017.

Y continuó: “No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos en el final de 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”.

Sin embargo, el club capitalino parece seguir siendo optimista sobre su desempeño para el final de la temporada. No hay confirmación oficial sobre la situación de Neymar, pero es posible que el PSG esté siguiendo de cerca su desempeño y el impacto de sus actuaciones en el equipo. En el momento en que el mundo critica al exbarcelonista, al PSG no le preocupa su mal estado de forma.

“Los jugadores, incluido Neymar, no están al 100% físicamente. ‘Ney’ necesita poder acelerar para marcar la diferencia. No estamos preocupados, pero debemos rectificar ciertas cosas colectivamente”, dijo un miembro interno del club Capital a L’Equipe.

Su condición física

Desde la compra del brasileño por parte del equipo francés, el jugador no ha podido todavía ganar la Champions League, siendo estas una de las mayores ilusiones de los aficionados tras su llegada. Se ha perdido varias eliminatorias por lesión y ha sido criticado continuamente por sus seguidores.

Aun así, los números del crack suramericano siguen siendo eminentes. Ha acumulado 15 goles y 13 asistencias en 22 encuentros esta temporada, resaltando su presencia en el PSG.

La molestia por la lesión sufrida en su tobillo durante el Mundial de Catar parece no haber desaparecido por completo, ya que durante el partido contra el Angers donde el PSG ganó por 2-0, jugó el tiempo completo, pero se lo veía cojeando continuamente.

Su tobillo, aunque parecía totalmente recuperado, le impidió estar el 6 de enero en Copa contra el Châteauroux. Esas molestias, que no han desaparecido por completo, son otro de los motivos que podrían explicar el momento de forma que, según los franceses, el jugador atraviesa ahora.

Críticas a Neymar

En la última edición del máximo torneo europeo, el PSG quedó fuera en los octavos de final cuando perdió frente a Real Madrid. En ese momento, el diario Le Parisien sentenció que el club “se va por la puerta de atrás de la Champions League cubierto de ridículo”. En el primer partido del club parisino luego de la derrota, donde venció al Bordeaux por 3 -0, el público se manifestó en contra el astro brasileño desde el momento de precalentamiento en la previa al encuentro.

Desde su llegada al equipo en 2017, Neymar fue expulsado cinco veces y según Opta, es el jugador con más tarjetas rojas no solo del PSG sino de la Ligue 1.

Por unos días, el PSG descansará de la competencia oficial en el viaje a Arabia Saudita, preparándose para afrontar un duelo amistoso contra las estrellas del Al-Hilal y Al-Nassr, siendo este último el posible ‘último baile’ en el que se enfrentarán, una vez más, dos de los máximos exponentes del fútbol Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.