Neymar Jr. piensa en retirarse, pero no quiere irse del PSG

Una información publicada en The Athletic este lunes llamó la atención en París y en Brasil. Al parecer, según la revista estadounidense, Neymar ya empieza a planear su retiro y no tendría intención de irse de París Saint-Germain, a pesar de los fuertes rumores que indican que el astro brasileño estaría a punto de salir del equipo.

La noticia señala específicamente que, después de la eliminación de PSG la semana pasada en la Champions League contra Bayern Múnich, uno de los principales señalados, a pesar de que no jugó, fue Neymar.

Sus contantes lesiones en momentos claves de cada temporada, situación repetida año tras año, tendrían colmada la paciencia de los dueños del equipo, que le estarían buscando nuevo destino a uno de sus principales estandartes.

I'll come back stronger 🙏 pic.twitter.com/VBTH9MME02 — Neymar Jr (@neymarjr) March 6, 2023

Las contantes lesiones de Neymar

Neymar Jr. llegó en 2017 al PSG desde Barcelona a cambio de 222 millones de euros, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia. Desde entonces, seis años después, el brasileño ha sufrido más de 20 lesiones y se ha perdido cinco llaves de seis posibles en los octavos de final en la Champions League.

La única oportunidad en la que Neymar no se lesionó en una llave definitiva de Champions fue en 2020, en plena pandemia, cuando los parisinos llegaron a la final del torneo y cayeron con Bayern.

Ney en Champions con el PSG:



❌ 2018: lesión en octavos

❌ 2019: lesión en octavos

🥈 2020: subcampeón

❌ 2021: lesión en octavos

❌ 2022: lesión en octavos

❌ 2023: lesión en octavos



La suerte no ha estado con él. Una vez tuvo salud y la rompió en plena pandemia. pic.twitter.com/E4uFWqE47B — Goles en Directo (@golesendir_) March 8, 2023

Al ser uno de los máximos referentes del equipo, y el jugador más caro, Neymar es el principal señalado por la afición y los medios de comunicación por los fracasos constantes de los franceses en Europa. Sobre todo porque el brasileño fue traído especialmente para ganar la Champions. Sin embargo, desde su llegada a París, PSG cayó en 2018 y 2019 en octavos antes de la final en 2020. En 2021, a pesar de que ese año el exBarcelona también se perdió los octavos por lesión, los parisinos llegaron hasta la semifinal y en los dos años siguientes volvieron a caer en octavos.

Las directivas y los dueños cataríes al parecer ya se cansaron de la situación y piden cambios en la confección de la plantilla. Especialmente, estarían hartos de los jugadores más caros, más allá de que la renovación de Lionel Messi sigue en negociaciones.

Y con Kylian Mbappé renovado recientemente hasta 2025, el principal señalado para salir del equipo parece ser Neymar.

Neymar no tiene intenciones de dejar PSG

No obstante, las informaciones que llegan de la prensa internacional, indican otra cosa y es que la estrella surgida de Santos en Brasil se quiere quedar en París a cumplir su contrato.

Según lo publicado por The Athletic, Neymar espera ceñirse a la vigencia de su vínculo con los parisinos, que va hasta 2027, pues no piensa resignar las comodidades que tiene en Francia. Además, las propuestas que hay sobre la mesa, por ejemplo de Chelsea, no colman las exigencias económicas del brasileño, que, según portales especializados en fichajes, cobra en PSG 36 millones de euros por año. Es decir, tres millones de euros por mes, 700.000 por semana y 100.000 por día. Eso sin contar sus ingresos por patrocinios.

A pesar de esa situación, Neymar en algunas ocasiones ya ha hablado de la posibilidad de un retiro temprano, alegando que el desgaste mental del fútbol es demasiado grande. De ahí que se especule con que, una vez cumplido el contrato en Francia, el brasileño tomará la decisión de dejar el fútbol profesional.

De hecho, el astro de la selección de Brasil ya había dicho que Catar 2022 iba a ser su último mundial con la canarinha. Y que, después de cumplida su cita en la Copa del Mundo, se retiraría de la “verdeamarela”. Así lo dijo en una entrevista para DAZN, previo al torneo: “Creo que será mi última Copa del Mundo. La encaro como la última porque no sé si tendré más condiciones, de cabeza, de aguantar más fútbol”.

No obstante, después de la eliminación contra Croacia, el futbolista nunca confirmó su decisión y en Brasil todavía es una duda si él volverá al equipo, aunque de entrada, antes de su lesión, ya se sabía que no estaría con el equipo en la próxima fecha FIFA.

Pelé, antes de morir, le pidió a Neymar que reconsiderara su postura: “Tu legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos a todos. Yo seguiré golpeando el aire de la felicidad con cada gol que marques, como lo hice en cada partido que te vi en el campo”.

Es bien sabido, sin embargo, que Neymar tiene otras aficiones fuera de la cancha, como la música, los videojuegos e incluso el póker. Todas actividades postergadas que el brasileño ha hecho a medias mientras que ha trascurrido su carrera y que podrían impulsar su despedida temprana del fútbol más pronto de lo que se imagina. Por ahora, hasta que salga confirmación oficial, el brasileño seguirá en París. Más adelante, no se sabe.

