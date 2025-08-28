“No está bien y entrena poco”: las declaraciones de Mourinho sobre Jhon Durán

Durán está recién llegado al equipo turco, que dirige el portugués Mourinho. Foto: Vía X

La eliminación del Fenerbahçe a manos del Benfica en la fase previa de la Champions League dejó varias historias para el análisis, especialmente por la participación de los futbolistas colombianos.

Richard Ríos fue titular en el equipo portugués y cumplió con un buen desempeño en el mediocampo, mientras que Jhon Jáder Durán apenas sumó minutos en el club turco y protagonizó un momento polémico con su compatriota. En una acción del segundo tiempo, el delantero impactó con un codazo en el rostro a Ríos, lo que desató críticas hacia su comportamiento en un duelo clave.

¿Crítica de Mourinho? Esto dijo de Durán

Tras la derrota, José Mourinho, entrenador del Fenerbahçe, fue consultado por el estado físico y anímico de Durán. El técnico portugués fue contundente: “Jhon Durán no está en buenas condiciones físicas y entrena poco. Talisca es un jugador con personalidad y podía haberlo hecho mejor”.

Con estas palabras, Mourinho dejó en entredicho la situación actual del atacante colombiano, que se mostró lejos de su mejor versión en un partido decisivo para las aspiraciones europeas de su club.

Las declaraciones no solo encendieron la polémica en Turquía, sino que también pusieron el foco en Colombia, donde aún se especula sobre si Durán hará parte o no de la convocatoria de Néstor Lorenzo para la próxima doble fecha de Eliminatorias.

Algunos sectores consideran que el discurso sobre su supuesta lesión sería una manera de explicar su ausencia, mientras que otros recuerdan el episodio de la última fecha de las eliminatorias cuando se dijo, sin confirmación oficial, que tuvo un altercado con el entrenador de la selección.

Ese antecedente, nunca corroborado, sigue alimentando la suspicacia alrededor del joven delantero, sobre todo ahora que Mourinho habla abiertamente de sus problemas físicos y de su falta de continuidad en los entrenamientos. La combinación de dudas médicas y rumores extradeportivos mantiene a Durán en el centro de la controversia justo antes de que Lorenzo dé a conocer la lista definitiva.

En este contexto, la figura de Jhon Jáder Durán vuelve a dividir opiniones entre hinchas y analistas. Para algunos, se trata de un talento en proceso de maduración que necesita respaldo y confianza; para otros, su falta de continuidad y los episodios fuera de la cancha empiezan a pesar demasiado. Lo cierto es que, entre las palabras de Mourinho y las versiones alrededor de su futuro con la selección, el atacante atraviesa un momento de incertidumbre que pone en entredicho su papel inmediato en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial.

