Bucaramanga le ganó al América, por los octavos de final de la Copa BetPlay

Los jugadores del Atlético Bucaramanga celebran la victoria frente al América, por la Copa BetPlay. Foto: Atlético Bucaramanga

Con la agónica clasificación de Millonarios frente a Real Cartagena, quedaron definidas las llaves de octavos de final de la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los clubes de primera y segunda división del fútbol profesional colombiano.

De hecho, ya se jugaron varios de los partidos de ida de la fase que definirá a los mejores ocho del torneo. El martes Junior le ganó 2-0 al Atlético de Cali y Deportivo Pereira 4-3 a Real Cundinamarca.

Este miércoles Fortaleza y Medellín empataron 0-0 en Techo, mientras que Atlético Bucaramanga, con anotación de Luciano Pons, venció 1-0 al América.

El cuadro santandereano, dirigido por Leonel Álvarez, dominó la primera parte e hizo valer la localía para ponerse en ventaja, pero los escarlatas reaccionaron en la segunda parte y aunque nivelaron el juego, no tuvieron verdaderas opciones claras para empatar.

Santa Fe juega este jueves por Copa Colombia

Este jueves, Independiente Santa Fe visita a Alianza Petrolera a las 4:00 p.m. y luego Deportivo Pasto recibe a Once Caldas.

Todas esas series se definen con los juegos de vuelta la semana entrante. La llave entre Millonarios y Envigado comienza el miércoles 3 de septiembre en el Parque Estadio Sur y termina el martes 16 en El Campín.

