No hubo hazaña en La Bombonera, Cali fuera de la Libertadores

Deportivo Cali luchó mucho y jugó poco en La Bombonera, en donde cayó ante Boca Juniors y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Foto: Juan Ignacio Roncoroni

Deportivo Cali aspiraba a hacer historia en el mítico estadio de la Bombonera, en Buenos Aires, y eliminar a Boca Juniors. Necesitaba un empate para conseguirlo, pero en realidad no estuvo ni cerca. Cayó 1-0 ante el cuadro xeneize y se despidió de la Copa Libertadores de América, el torneo al que le apostó todo en este semestre.

El cuadro azucarero, que sin embargo dio la pelea hasta el último minuto, finalizó tercero del Grupo E del torneo continental, detrás de Boca y de Corinthians de Brasil, como se pronosticaba teniendo en cuenta las nóminas y la historia de esos clubes.

El equipo azul y oro dominó todo el primer tiempo, generó al menos cinco jugadas claras de gol, pero no acertó en la definición. Cali no se metió tan atrás como lo hacen generalmente los equipos que visitan Argentina, pero no pudo manejar la pelota y apenas se arrimó con peligro una vez.

Arrancando el complemento llegó el gol de Boca por intermedio del volante Alan Varela, de media distancia, un justo premio al jugador que más había rematado al arco por los locales y que marcó por primera vez con la camiseta xeneize. Los azucareros reaccionaron, adelantaron líneas, pero también se expusieron atrás. Con más ganas que fútbol se acercaron al arco rival, pero no inquietaron al arquero Rossi.

En el otro partido del grupo, Corinthians empató 1-1 con Always Ready y terminó segundo, con nueve puntos, dos menos que el líder Boca y uno más que Cali, que se quedó con ocho, producto de dos triunfos, dos empates y dos derrotas en el torneo. Tolima será, entonces, el representante de Colombia en los octavos de final del torneo, que se sortean este viernes.

Eliminado de la Liga BetPlay, el equipo que dirige Rafael Dudamel y lidera en la cancha Teófilo Gutiérrez, le apostó todo a la Libertadores, pero no pasó de la fase de grupos. Jugará, como consuelo, los octavos de final de la Copa Sudamericana.

