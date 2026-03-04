Publicidad

Nominaron a Luis Díaz a otro importante premio en la Bundesliga de Alemania: ¿qué es?

El colombiano está ternado para ser escogido entre los mejores jugadores de febrero en la liga alemana. Este año, ya había sido postulado en enero.

Fernando Camilo Garzón
04 de marzo de 2026 - 03:30 p. m.
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
Luis Díaz vive un presente brillante en el Bayern Múnich. Su destacada actuación durante el mes de febrero le valió, una vez más, la nominación al premio de mejor jugador del mes en la Bundesliga, reconocimiento que se define mediante votación abierta al público.

Durante febrero, el guajiro disputó cinco partidos con el conjunto bávaro (cuatro de Bundesliga y uno de la Copa de Alemania), registrando cuatro goles y tres asistencias.

Estas cifras hacen parte de sus sobresalientes números en la temporada, donde suma 19 tantos y 15 asistencias en 34 encuentros, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo alemán.

Para quedarse con el galardón, Díaz deberá superar en la votación pública a otras figuras de la liga como su compañero Harry Kane —quien lleva 45 goles en todas las competiciones—, Yan Diomande (Leipzig), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Ozan Kabak (Hoffenheim) y Edmond Tapsoba (Leverkusen).

Los aficionados pueden votar por el colombiano ingresando a la página oficial de la Bundesliga y haciendo clic en el botón bajo su perfil.

