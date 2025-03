Once Caldas vs. Millonarios en la Copa Sudamericana: hora y dónde ver en vivo

Radamel Falcao García y Dayro Moreno, capitanes de Millonarios y Once Caldas. Foto: Millonarios FC / Once Caldas

Millonarios se prepara para el primer gran reto de este 2025: enfrentar a Once Caldas por la primera ronda de la Copa Sudamericana. El ganador de este cruce, que se jugará a solo partido, se encargará de seguir dando la lucha para meterse en el segundo torneo más importante a nivel continental.

Los embajadores llega a Manizales con un aire tras haberse impuesto 2-0 sobre Deportes Tolima por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-I. A pesar de que los embajadores no contaron con sus jugadores estelares en El Campín, Jader Valencia y Jhon Córdoba fueron los encargados de anotar en una victoria ante el exequipo de entrenador David González.

“Fue un partido muy importante, no solo por lo que se viene con Once Caldas, que es crucial para lo que queremos. Ganamos confianza para enfrentar a Once Caldas, que será muy relevante. Todos pensamos en ese partido, sabemos lo que nos jugamos”, dijo Andrés Llinás en la rueda de prensa posterior a la victoria del domingo.

Una de las principales bajas de Millonarios es la de David Mackalister Silva, quien sigue en recuperación tras sufrir una lesión en el partido ante Llaneros por la segunda fecha del torneo de apertura.

Por su parte, Once Caldas sufrió una dura derrota ante Alianza F.C. en casa. Sin Dayro Moreno en juego, el Blanco Blanco dejó ir tres puntos tras las anotaciones de Felipe Pardo y Wiston Fernández.

“Estamos pensando en el partido contra Millonarios, porque es el futuro de la ciudad, el equipo, de todo mundo, entonces esperamos salir con lo mejor que tengamos contra Millonarios“, dijo Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas.

A qué hora y dónde ver Once Caldas vs. Millonarios

Fecha: miércoles 5 de marzo

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Palogrande

Canal: DGO Sports

