Óscar Cortés fue presentado como nuevo jugador del Sporting Gijón

El nariñense es un extremo que puede jugar por ambas bandas, si bien acostumbra a ocupar más el costado izquierdo, jugando a pie cambiado, encajando así con el perfil que buscaba la dirección deportiva para cerrar el ataque a disposición de Asier Garitano.

El colombiano, a pesar de su corta edad, ha protagonizado ya traspasos por valor próximo a los 10 millones de euros, firmando este verano por el Rangers a cambio de 5,25 millones procedente del Lens galo, el cual había desembolsado 4,5 millones de euros por su pase en 2023 a Millonarios, en el que debutó como profesional.

Con el cuadro embajador se consagró campeón de la Copa BetPlay en 2022 y de la Liga en el torneo apertura de 2023. Fue una de las apuestas que tuvo Alberto Gamero durante su paso por el equipo. Disputó 28 partidos, marcó siete goles y brindó cinco asistencias.

A pesar de ser una de las figuras de Colombia en el pasado Mundial Sub-20 de Argentina 2023, el extremo nacido en Tumaco todavía no encuentra la continuidad deseada en Europa. Espera dejar atrás las lesiones y reencontrarse con su mejor versión en el Sporting de Gijón.

En Asturias tendrá como compañero a un compatriota, el chocoano Ferney Otero, quien también se desempeña como extremo, aunque más que todo en la banda derecha. La que acaba de empezar será su cuarta temporada vestido como rojiblanco.

