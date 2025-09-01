Óscar Cortés fue presentado como nuevo jugador del Sporting Gijón

Óscar Cortés (izq.) durante su presentación como nuevo futbolista de Sporting de Gijón.
Foto: Real Sporting de Gijón
El Sporting de Gijón, de la segunda división del fútbol español, anunció este lunes la incorporación del futbolista colombiano Oscar Cortés. El extremo nariñense de 21 años llegó al equipo asturiano procedente del Glasgow Rangers de la Premiership de Escocia.
El club rojiblanco, propiedad del Grupo Orlegi mexicano, confirmó la operación mediante un comunicado en el que detalla que el futbolista llega a Mareo —sede del club— en calidad de cedido para la temporada 2025/26, sin que en su contrato figure opción de compra alguna.