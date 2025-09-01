No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Óscar Cortés fue presentado como nuevo jugador del Sporting Gijón

El extremo surgido en Millonarios fue cedido a préstamo por una temporada por el Rangers de Escocia. Tendrá como compañero a su compatriota Ferney Otero.

Redacción Deportes
01 de septiembre de 2025 - 01:14 p. m.
Óscar Cortés (izq.) durante su presentación como nuevo futbolista de Sporting de Gijón.
Óscar Cortés (izq.) durante su presentación como nuevo futbolista de Sporting de Gijón.
Foto: Real Sporting de Gijón
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Sporting de Gijón, de la segunda división del fútbol español, anunció este lunes la incorporación del futbolista colombiano Oscar Cortés. El extremo nariñense de 21 años llegó al equipo asturiano procedente del Glasgow Rangers de la Premiership de Escocia.

El club rojiblanco, propiedad del Grupo Orlegi mexicano, confirmó la operación mediante un comunicado en el que detalla que el futbolista llega a Mareo —sede del club— en calidad de cedido para la temporada 2025/26, sin que en su contrato figure opción de compra alguna.

Vínculos relacionados

Insólito: Bayer Leverkusen destituyó a Erik ten Hag tras tan solo tres partidos
¿Hay algo que celebrar si Colombia clasifica?
Vuelta a España: primera semana con Egan Bernal en la pelea y un líder inesperado
Cortés llegó a Gijón en la noche del sábado para someterse a las pruebas médicas el domingo, conocer las instalaciones y firmar su nuevo contrato, con previsión de unirse hoy a la dinámica de entrenamientos con el equipo, en una sesión a puerta abierta que tendrá lugar esta tarde.

El nariñense es un extremo que puede jugar por ambas bandas, si bien acostumbra a ocupar más el costado izquierdo, jugando a pie cambiado, encajando así con el perfil que buscaba la dirección deportiva para cerrar el ataque a disposición de Asier Garitano.

El colombiano, a pesar de su corta edad, ha protagonizado ya traspasos por valor próximo a los 10 millones de euros, firmando este verano por el Rangers a cambio de 5,25 millones procedente del Lens galo, el cual había desembolsado 4,5 millones de euros por su pase en 2023 a Millonarios, en el que debutó como profesional.

Con el cuadro embajador se consagró campeón de la Copa BetPlay en 2022 y de la Liga en el torneo apertura de 2023. Fue una de las apuestas que tuvo Alberto Gamero durante su paso por el equipo. Disputó 28 partidos, marcó siete goles y brindó cinco asistencias.

A pesar de ser una de las figuras de Colombia en el pasado Mundial Sub-20 de Argentina 2023, el extremo nacido en Tumaco todavía no encuentra la continuidad deseada en Europa. Espera dejar atrás las lesiones y reencontrarse con su mejor versión en el Sporting de Gijón.

En Asturias tendrá como compañero a un compatriota, el chocoano Ferney Otero, quien también se desempeña como extremo, aunque más que todo en la banda derecha. La que acaba de empezar será su cuarta temporada vestido como rojiblanco.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Óscar Cortés

Ferney Otero

Sporting Gijón

Rangers de Escocia

Millonarios

Óscar Manuel Cortés Cortés

Gijón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar