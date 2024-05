¡Pelos de punta! Toni Kroos se despidió de Real Madrid: así lo celebró el Bernábeu

El centrocampista de Real Madrid Toni Kroos (izq.) saluda a la afición tras su último partido en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: EFE - Javier Lizón

La despedida de Toni Kroos de Real Madrid, club en el que jugó su último partido como local, emocionó a todos los seguidores del fútbol. El histórico alemán se marchó entre lágrimas del Santiago Bernabéu este sábado, su último partido en casa.

El choque frente al Betis fue el último que jugó en la casa blanca, tras una década dando lecciones en el icónico escenario madrileño.

Kroos aún tiene la final de la Champions League en Wembley y, como mínimo, tres partidos con Alemania en la Eurocopa antes de colgar las botas definitivamente.

Video: la emotiva despedida de Toni Kroos en el Santiago Bernabéu

La afición de Real Madrid a Toni Kroos

La afición de Real Madrid no quiso dejar la oportunidad de reconocer el trabajo de Toni Kroos, un centrocampista que pasará a la historia.

El Bernabéu homenajeó como se merecía a uno de sus estandartes. Antes del pitidio inicial, un tifo con su imagen decoró la grada. Además, fue recibido por sus compañeros con un pasillo y aplaudido en el minuto 86 cuando fue sustituido por Dani Ceballos. Se marchó ovacionado y en el banquillo se abrazó entre lágrimas con su hija para dejar una fotografía inolvidable y para el recuerdo.

Esa fue la mejor historia de un Real Madrid-Betis que acabó sin goles y en el que Ancelotti alineó a los posibles once jugadores que intentarán levantar la decimoquinta Copa de Europa frente al Dortmund. Entre ellos estaba Courtois, una pista para la posible suplencia de Lunin. No hubo más, aunque la despedida de Kroos no fue poco.

Las palabras de Toni Kroos a Real Madrid

Toni Kroos agradeció la despedida inolvidable que le dedicó la afición del Real Madrid en su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, ante el Real Betis, confesó que “no podía pedir más” y que su peor momento para contener la emoción fue al ver a sus hijos llorar tras ser sustituido.

“No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio, porque siempre me he sentido estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido años inolvidables”, dijo en Real Madrid TV tras dar una vuelta de honor recibiendo todo el cariño de la afición.

“Las sensaciones eran diferentes hoy porque sabía que era mi último partido en el Bernabéu, quería disfrutar lo máximo posible y lo he hecho cada minuto. Como siempre. Juegas cada dos semanas aquí, pero es tan especial que lo voy a notar los próximos años cuando no lo tenga”, añadió.

Kroos demostró su fortaleza aguantando la emoción en momentos muy especiales, pero confesó que lo pasó mal al ver a sus hijos llorando. “He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños llorar y me ha matado”, reconoció.

“Mis compañeros son un equipo especial, un buen grupo que siempre me ha dado el respeto que merecía y no son solo buenos jugadores, son buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en el equipo”, afirmó.

Desde ahora, Kroos pidió que todos se centren en la final de la Liga de Campeones del 1 de junio: “Quería hacerlo oficial antes de este partido para que desde mañana se olvide este tema, la mejor manera de irme es ganando el título”.

