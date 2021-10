Perú vs Chile: hora y dónde ver el partido de eliminatorias

Continúa la eliminatoria suramericana al Mundial de fútbol de Catar 2022. Perú viene de perder contra Brasil por 2-0 y ahora recibirá a Chile en Lima.

Lea: Lo mejor de las Eliminatorias en El Espectador

Chile, por su parte, viene alicaída tras la derrota contra Colombia en Barranquilla por 3-1 en la última jornada.

El partido empezará a las 8:00 p.m (hora colombiana) y la transmisión estará a cargo de Caracol y online a través de Caracol Play.

Más: Colombia, a cambiar la historia en Montevideo

La jornada de eliminatorias la completan los partidos entre: Paraguay vs Argentina; Venezuela vs Brasil; Ecuador vs Bolivia; Colombia vs Uruguay.