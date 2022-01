Piden captura de periodista argentino en juicio contra Alejandro Domínguez

Dominguez, presidente de la Conmebol. Foto: EFE

Todo empezó en 2018, el 7 de agosto. Ese día, a través de Twitter, Julio Chiappetta, exeditor deportivo del diario El Clarín en Argentina, escribió un tuit que decía: “La justicia despierta en Sudamérica. Se vienen horas difíciles para @agdws (Alejandro Domínguez), presidente de la Conmebol. Recuerden este tuit”.

Domínguez en ese entonces estaba siendo investigado junto a los demás miembros del máximo ente rector del fútbol suramericano por el FIFA Gate y los escándalos de corrupción que rodearon a varios dirigentes suramericanos.

Sin embargo, el paraguayo no fue encontrado culpable y por eso, en defensa de su buen nombre, Domínguez abrió acciones legales contra varias personas que afirmaron que él estaba involucrado en los hechos delictivos por el que fue condenado, por ejemplo y entre muchos otros, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya.

Entre las querellas que interpuso Domínguez se vieron involucrados nombres como el de Luis Chilavert, exfutbolista y vieja gloria del balompié suramericano, y los de los periodistas Marcos Velázquez y, precisamente, Julio Chiappetta.

En agosto de 2021, se citó en Paraguay a Chiappetta para presentar pruebas que sustentaran su defensa en un plazo no mayor a cinco días. No obstante, el requerimiento no fue acatado por el argentino, que, según la justicia paraguaya, también se rehusó a conciliar con la contraparte y, posteriormente, a presentarse en el juicio contra el presidente de la Conmebol durante los meses posteriores.

Por esa razón, el pasado 22 de diciembre la jueza Inés Galarza, de Paraguay, solicitó la emisión de una orden de captura internacional contra el periodista, alegando que el argentino se había declarado en rebeldía. Una solicitud a la Interpol que podría terminar con prisión para Chiappetta.

En su momento, el periodista había explicado que el mensaje de Twitter lo había escrito por información que le había suministrado una fuente, la cual él no podía revelar por su derecho a la confidencialidad.

Pero, esta afirmación no fue aceptada ni por Domínguez ni por sus abogados, que en su demanda alegaron que: “Julio Chiappetta afirmó y divulgó una serie de hechos referidos a Alejandro Domínguez Wilson Smith, lesivos respecto al honor y la reputación y que además no se corresponden con la verdad, realizándolos a terceros, así como en forma pública y también mediante una publicación en redes sociales”.

De ahí que ninguna de las partes haya podido conciliar el pleito y ahora Chiappetta se encuentre en riesgo de ser llevado a prisión.

En defensa de la libertad de prensa

Alrededor de este caso se abrió una fuerte discusión sobre la libertad de prensa en la que varias asociaciones que defienden los derechos de los periodistas han salido en defensa de Julio Chiappetta.

Es el caso, por ejemplo, de la Sociedad Interamericana de Prensa - Inter American Press Association (SIP - IAPA), que en los últimos días escribió a través de Twitter: “SIP rechaza condena en ausencia de pedido de captura de justicia paraguaya en contra de periodista deportivo argentino Julio Chiappetta, tras querella en Paraguay de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol”.

Llamado al que se sumó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que manifestó su preocupación por la orden de captura, y también el Círculo de Periodistas Deportivos en Argentina, que, através de un comunicado firmado por su presidente Roberto Gerbasi, denunciaron hostigamiento por parte de la justicia paraguaya contra el periodista argentino.

Adepa, Fopea, la SIP, el CPD apoyando esta lucha que ya lleva 14 días. Cómo así también al centenar de colegas de todo el mundo que me envían mensajes de apoyo y que esté fuerte en esta desigual batalla iniciada por uno de los que ejercen el poder de la opresión para callar voces pic.twitter.com/7DaVEqpCCa — julio chiappetta (@juliochiappetta) January 3, 2022

Julio Chiappetta, por su parte, ha declarado ante diversos medios en Argentina que nunca fue notificado como correspondía del proceso que se le adelantaba en Paraguay, ni de los pasos que tenía que seguir. Y denunció que nunca concilió con el presidente de Conmebol porque este lo bloqueó de todas las redes sociales.

Según Chiappetta su caso se trata de una persecución y una clara afrenta contra la libertad de prensa.

Habrá que ver cómo termina este caso, aunque hay que tener en cuenta que ya en el pasado Alejandro Domínguez salió victorioso en su denuncia contra César Ávalos, periodista que fue condenado a un año y seis meses de prisión por injuria y calumnia.