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Polémica con Argentina: FIFA autorizó a cumplir en amistosos las sanciones por el Mundial

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán descontar sus partidos de suspensión en encuentros amistosos de categoría A, mientras la AFA prepara recursos para intentar reducir los castigos.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
28 de agosto de 2026 - 05:11 p. m.
Leandro Paredes en la final del Mundial.
Leandro Paredes en la final del Mundial.
Foto: EFE - Angel Colmenares
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La selección de Argentina recibió una importante autorización de la FIFA tras las sanciones impuestas a varios de sus jugadores por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 ante España. El máximo organismo del fútbol mundial permitió que los futbolistas puedan cumplir sus suspensiones también en partidos amistosos y no únicamente en encuentros oficiales.

La decisión beneficia principalmente a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, quienes fueron sancionados por el Comité Disciplinario de la FIFA tras lo sucedido en la final mundialista. Paredes recibió un castigo de 10 partidos, Molina fue suspendido por siete encuentros y Almada deberá cumplir una fecha de suspensión.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había solicitado formalmente que los castigos pudieran cumplirse en amistosos de clase A. La FIFA aprobó la petición, una decisión que le permitirá a los tres jugadores comenzar a descontar sus sanciones durante los próximos compromisos de preparación de la selección argentina.

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Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado. La AFA mantiene su intención de solicitar una reducción en el número de partidos de suspensión de Paredes y Molina, además de intentar disminuir las sanciones administrativas impuestas a la asociación por los incidentes ocurridos después de la final.

Argentina espera ahora conocer los fundamentos completos de la decisión de la FIFA para presentar los respectivos recursos ante la Comisión de Apelaciones del organismo. La AFA buscará revisar especialmente los castigos más severos, con el objetivo de que los futbolistas puedan regresar lo antes posible a las convocatorias del combinado nacional.

En caso de que la FIFA mantenga las sanciones tras el proceso de apelación, la AFA todavía tendría una última alternativa: acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras se resuelve el futuro de los recursos, Argentina podrá aprovechar sus próximos amistosos para que Paredes, Molina y Almada comiencen a cumplir los partidos de suspensión.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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