Harold Tejada se mantiene en el top 10 de la Vuelta a España: así va la clasificación

El noruego Andreas Leknessund celebrando su victoria en la Vuelta a España. Foto: AFP - JOSE JORDAN

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Andreas Leknessund ganó la séptima etapa de la Vuelta a España 2026, disputada este viernes sobre 149 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares. El noruego se impuso tras protagonizar una larga escapada y atacar en los kilómetros finales para afrontar en solitario el ascenso hacia la meta.

La jornada, marcada por cinco puertos puntuables y un final en alto, tuvo una numerosa fuga que logró abrir una importante diferencia con el pelotón. Wout van Aert, Eddie Dunbar, Alexey Lutsenko y Tobias Halland Johannessen acompañaron a Leknessund en el grupo de cabeza, aunque el noruego terminó despegándose de sus compañeros para quedarse con la victoria.

Los colombianos Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa, quienes terminaron en la quinta y sexta posición respectivamente, también tuvieron protagonismo en la escapada. Sosa hizo parte del grupo perseguidor que llegó a estar poco más de un minuto por detrás de los líderes, junto a corredores como Pello Bilbao, Raúl García Pierna, Filippo Zana y Guillaume Martin. Rodríguez también estuvo entre los corredores que buscaron alcanzar a los hombres de cabeza.

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El recorrido fue seleccionando progresivamente a los corredores con los ascensos al Puerto El Remolcador, Alto de Zucaina, Puerto de Fuente de Rubielos y Puerto de San Rafael, antes de afrontar la subida definitiva a Aramón Valdelinares.

Mientras Leknessund se encaminaba al triunfo, Tadej Pogačar y Primož Roglič tomaron el control del grupo de favoritos en los kilómetros finales. El esloveno logró conservar el liderato de la clasificación general.

Pogačar sigue siendo el líder de la general de la Vuelta a España

Mientras los corredores de la fuga luchaban por la victoria, Tadej Pogačar y Primož Roglič asumieron el control del grupo de favoritos en los kilómetros finales. El ritmo del pelotón permitió recortar parte de la diferencia con los escapados, aunque Leknessund logró mantener una ventaja importante en su camino hacia la meta.

Pogačar, quien llegaba a esta jornada como líder de la clasificación general, mantuvo el maillot de líder después de una nueva jornada de montaña. El esloveno continúa al frente de la carrera y sigue siendo el principal candidato a quedarse con el título de la Vuelta a España.

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Harold Tejada, el mejor colombiano en la Vuelta a España

Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2026. El ciclista del Astana escaló a la novena casilla y sigue mostrando su regularidad durante las primeras etapas de la carrera.

El colombiano afronta ahora las próximas jornadas con el objetivo de seguir escalando posiciones en la clasificación general y mantenerse cerca del grupo de los principales aspirantes al título.

Asi está la clasificación general de la Vuelta a España 2026

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