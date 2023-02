Premier League: Liverpool no levanta cabeza y Manchester ganó en casa

Bruno Fernandes anotó el primer gol entre Manchester United y Crystal Palace. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Liverpool sigue en picada libre en especial, que ante el Wolverhampton de Julen Lopetegui sumó la séptima derrota de la temporada y con 29 puntos queda ya a 10 de la Champions, que marca un Newcastle que este sábado recibirá al West Ham.

Le recomendamos: Everton frenó al líder: Arsenal cayó 1-0 en Goodison Park

El central camerunés de los ‘Reds’ Joel Matip, con un gol en contra, abrió el marcador en Anfield y Craig Dawson y el portugués Ruben Neves completaron la goleada para los Wolves, que de esta manera se alejan del descenso.

“Obviamente, fue un inicio horroroso. Dos goles que no pueden concederse así. Nos pusimos 2-0 abajo por nuestra culpa. Estuvimos muy pasivos en ese momento. No tengo explicación. No hay excusas”, dijo Jürgen Klopp tras el partido.

El buen momento de los dirigidos por Ten Hag

Manchester United, que al comienzo del partido llevó a cabo un acto en recuerdo a las víctimas del accidente aéreo de Múnich en 1958, sobrevivió en los minutos finales para sumar su sexto triunfo consecutivo en Old Trafford, algo que no lograba desde 2017.

Además: Debut amargo para Jhon Jáder Dúran con Aston Villa en la Premier League

Sintiéndose superior hasta una expulsión de Casemiro, la primera de su carrera por roja directa por agarrar a un rival por el cuello en una tangana, y sabiendo sufrir en inferioridad en el ‘Teatro de los Sueños’ ante la reacción del Crystal Palace, fue el primer equipo de Mánchester que aprovechó el pinchazo del Arsenal.

Está lejos, a ocho puntos, pero en una liga tan igualada como la Premier, en la que un equipo en zona de descenso está capacitado para sorprender al líder, no hay imposibles. Al menos eso piensa el Manchester United mientras prolonga su mejoría. Con mayores síntomas de fuerza desde la salida de Cristiano Ronaldo. Exhibiendo autoridad en Old Trafford hasta que una acción modificó el rumbo de una tarde tranquila.

El United terminó llevándose la victoria sobre el Crystal Palace por 2-1, con tantos de Bruno Fernandes (7, de penal) y Marcus Rashford (62).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador