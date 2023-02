Premios The Best 2023: ¿quién votó por Messi a mejor jugador del mundo?

Lionel Messi se llevó el premio The Best de la Fifa al mejor jugador masculino del 2022. Foto: EFE - YOAN VALAT

El argentino Lionel Messi fue elegido este lunes mejor jugador de la pasada temporada de la FIFA, incluido el Mundial de Catar, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro. El rosarino se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro 2022, y Kylian Mbappé, máximo goleador de la pasada Copa Mundo.

Entrenadores de selecciones nacionales y sus capitanes de selecciones nacionales fueron parte fundamental del 25 % del total de los votos para luego determinar quién gana los premios en cada categoría. Tanto entrenadores como el jugador que porta la banda de capitán elegían tres jugadores: el primero recibía cinco puntos, el segundo tres y el tercero tan solo uno.

Siempre es interesante ver por quién vota todo cada uno de los capitanes y uno de los casos más interesante fue el de Portugal. A pesar de que Cristiano Ronaldo es el capitán de los lusos, el encargado de dar su voto fue Kepler Ferreira quien puso en primer lugar a Mbappé, seguido por Luka Modric y cerró con Karim Benzema, estos últimos excompañeros de CR7 en Real Madrid.

Muchos ven la no participación del ahora delantero del Al Nassr (Arabia Saudita) fue a modo de protesta, ya que para este año no fue incluido en los nominados y, por lo tanto, no pudo ser votado.

Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto, fue uno de los pocos votantes que no incluyó a Messi, Mbappé o Benzema en sus tres elecciones. El delantero de Liverpool optó por Vinicius Junior, Kevin De Bruyne y Achraf Hakimi.

Otros capitanes que incluyeron a jugadores que no terminaron en los tres finalistas fueron Kalidou Koulibaly (Senegal) quién votó por su compañero de selección Sadio Mané. Lloyd Palun (Gabón) puso en primer lugar al argentino Julián Álvarez, y el húngaro Dominik Szoboszlai le dio el voto de confianza al noruego Erling Haaland.

El ganador, Messi, tuvo que elegir entre sus compañeros del PSG, Neymar o Mbappé. Quizás se dio cuenta de quién era su mayor competidor y optó por Neymar como primero. Mbappé fue segundo y Benzema tercero.

Para los seleccionadores la decisión fue casi unánime y los de más renombre votaron por Messi, Mbappé o Benzema. Las pocas excepciones fueron el colombiano Luis Fernando Suarez (Costa Rica) que le dio su voto a Robert Lewandowski y Luis de la Fuente Castillo (España), que, sorpresivamente, posicionó a Álvarez en primero.

Junto a Lionel Scaloni, director técnico de Argentina y ganador del premio al mejor seleccionador, José Néstor Perkerman le dio el voto de confianza a Messi. De su mano, el 10 de la Albiceleste logró a disputar su primer Mundial en Alemania 2006.

Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia y pupilo del argentino en su paso en la selección (2012-2018), también le dio su voto al capeón del Mundial de Catar 2022.

