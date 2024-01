Premios The Best 2023 de la FIFA: hora y dónde verlos en vivo

La colombiana Linda Caicedo es una de las tres finalistas en la rama femenina de los premios The Best de la FIFA. Foto: Agencias EFE – AFP

Erling Haaland, ganador de cinco trofeos con el Manchester City en 2023, parece bien posicionado para ganar el lunes en Londres el premio The Best, de la FIFA, al mejor futbolista del año, al que optan también en categoría masculina Leo Messi y Kylian Mbappé.

Si en el apartado masculino podría haber alguna duda, el factor sorpresa desaparece en el galardón femenino, donde el premio parece reservado a la española Aitana Bonmatí, que ganó el año pasado el Mundial con su selección y la Liga de Campeones con el Barcelona.

El premio The Best, si se confirma el triunfo del noruego en la categoría masculina, podría marcar el inicio de una época de dominio de Haaland, de 23 años, y del francés Mbappé, de 25, como la que dominaron hasta hace poco Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El argentino, a sus 36 años, ganó el último Balón de Oro, para el que contaba el Mundial de Catar 2022, pero ese torneo ya no entra en los méritos de este The Best, que sí lo incluyó en su edición precedente, ganada por Messi debido a esa tercera estrella de la albiceleste.

Haaland conquistó en 2023 la Liga de Campeones y la Supercopa europeas, la Premier y la FA Cup inglesas y el Mundial de Clubes. Además, fue elegido mejor jugador del año en Inglaterra y en Europa por la UEFA, siendo el máximo goleador de la Premier y de la Champions.

Mbappé y Messi fueron eliminados con el París Saint Germain en octavos de final de Champions, y aunque ganaron la Liga francesa con el PSG, a lo que Messi añadió la Leagues Cup norteamericana con el Inter Miami, no parece que puedan hacer sombra al noruego.

Las dudas este año son menores en el premio femenino con la española Aitana Bonmatí, de 25 años, ganadora del último Balón de Oro, como indiscutible favorita. Las otras dos finalistas son su compatriota Jenni Hermoso, que también ganó el Mundial, y la colombiana Linda Caicedo.

La joven futbolista colombiana del Real Madrid, de 18 años, fue la estrella de su selección en el gran papel en el Mundial, donde el cuadro sudamericano fue eliminado en cuartos de final por Inglaterra.

¿A qué hora y dónde ver la entrega del premio The Best?

La ceremonia de los premios The Best, que en esta ocasión será la tercera en la que Londres, dará inicio a las 2:30 p.m. (hora colombiana). Los premios los podrán seguir por www.golcaracol.com, Caracol HD2 y a través del streaming oficial de FIFA en su página web.

