Presidente de la Dimayor criticó las protestas de Junior contra el arbitraje

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor Foto: Instagram: Dimayor Oficial

El arbitraje colombiano ha estado en el ojo del huracán en cada una de las fechas de la Liga BetPlay 2024. Decisiones polémicas, expulsiones perdonadas e incluso escándalos que habrían estado relacionados con apuestas, han escalado a tal punto en el que algunos equipos han solicitado veedores, ser arbitrados por jueces predeterminados y hasta han amenazado con no jugar, como fue el caso de Junior en el partido contra Millonarios.

Vergonzoso lo ocurrido en la ciudad de Bogotá en medio del juego entre Los Millonarios y Junior de Barranquilla. La mala decisión del árbitro Jorge Leonardo Duarte Arroyo terminó en protesta de los jugadores del ‘Tiburón’. ¡PAPELÓN! pic.twitter.com/vachPBAusw — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) April 18, 2024

En el primer gol del embajador hubo una falta en una jugada anterior que terminó en un tiro de esquina. Los dirigidos por Alberto Gamero cobraron la pelota quieta y Leonardo Castro anotó de cabeza, mientras algunos futbolistas del tiburón le protestaban al árbitro.

Luego de eso, Carlos Bacca le entregó el balón a Andrés Llinás y los jugadores de Junior se quedaron quietos, mientras los locales atacaban, aunque no terminó en gol. Luego del partido, todos los jugadores salieron a la rueda de prensa como modo de protesta.

La jugada por la que los futbolistas del Junior decidieron quedarse parados en la reanudación del juego. Era falta clara, pero no se justifica su acción de protesta en la que casi les anotan el segundo gol. Lo del árbitro también fue ridículo, todo un espectáculo. pic.twitter.com/jNIRB4HLJe — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) April 18, 2024

¿Qué dijo Fernando Jaramillo?

Justamente, en el marco de esta polémica, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló sobre esta acción en el programa “Momento Tóxico del Fútbol” dirigido por el narrador Eduardo Luis.

Jaramillo, quien no sabía que estaba al aire, defendió a los árbitros de la Liga BetPlay y realizó fuertes declaraciones contra el equipo tiburón.

🔥 Polémicas declaraciones del presidente de @Dimayor sobre el problema del arbitraje en 🇨🇴 en el programa de @EduardoLuisFut

🗣️ " Yo tengo que defender el arbitraje. Los árbitros son seres humanos y cometen errores".

" Los dirigentes que piensan que vetar o no presentarse a… pic.twitter.com/gGcgLOoFT4 — Pasión Tiburona (@PTiburona) April 23, 2024

“Los árbitros son seres humanos que tenemos que respetar y valorar, ellos sienten. Si uno dice: “son pésimos, son malos”, como un día escuché a un comentarista, que empezando el partido ya estaba descalificando al árbitro. Eso causa una bola de nieve negativa alrededor del producto y del mismo arbitraje. El ecosistema se ve amenazado por reacciones absurdas de los directivos: ¿Quién pretende que ahora vamos a designar el árbitro que ellos quieran o van a vetar un árbitro antes de un partido? Eso es lo más ridículo que hay, o amenazar con que no se van a presentar, eso es totalmente estúpido. No es un enfrentamiento entre clubes y administración, eso es ridículo”, aseguró.

“Este es un deporte de contacto. Hay faltas con severidad, con intención, con demasiada energía, con mala intención, todo eso lo debe calificar el árbitro. Lo de los jugadores de Junior me parece una afrenta contra todos, el rival, espectadores y demás clubes. Que se hayan parado en un partido es lo más ridículo del mundo. El señor que dijo eso tuvo un liderazgo negativo”, agregó Jaramillo sobre la acción de Junior, sin saber que estaba al aire.

¡OTRA POLÉMICA RUEDA DE PRENSA!



¿Quién es la persona irrespetuosa?



¿La periodista Claudia Hernández (RCN Radio) por afirmar que Junior se dejó hacer el gol del 1-0 o el técnico Arturo Reyes por reírse?



¿Es correcta la protesta del comunicador partidario Mauricio Gordillo? pic.twitter.com/r2lvMGFfiO — Paolo Arenas (@PaoloArenas) April 18, 2024

“Nada de esto se está grabando, ¿cierto? Un momento, ¿esto está al aire o no? No sabía, igual mis posiciones son claras”, dijo.

Habló, además, sobre otra de las polémicas que se han dado en redes sociales y que mencionan que Millonarios estaría siendo favorecido por el arbitraje.

“¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad, ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal, pero perdón ¡Eso es lo más ridículo que hay! Quitémonos ese fantasma de encima de una vez, ni siquiera hablando con los árbitros. Supongamos que lo quisiera hacer, ni siquiera tengo la manera de hacerlo”, agregó Jaramillo en el programa de Eduardo Luis al minuto 35:50.

