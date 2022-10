Problemas en el paraíso: Kylian Mbappé se quiere ir del Paris Saint-Germain

El mayo de este año, Kylian Mbappé renovó contrato con el club parisino hasta el 2025. Foto: EFE - Christophe Petit Tesson

Al parecer las cosas dentro del PSG no están tan bien como parecen. Este martes, el equipo dirigido por Christophe Galtier empató ante el Benfica por la cuarta fecha de grupos de la Liga de Campeones y no logró asegurar su paso a los octavos de final. A pesar de tener una escuadra de lujo que incluye a Lionel Messi, Neymar y Sergio Ramos, la estrella del equipo, Kylian Mbappé, no está a gusto en el club parisino.

El martes, llegó un torrente de informes que indican que Mbappé quiere dejar el PSG en enero, frustrado con lo que considera promesas incumplidas. Según el informe de Le Parisien, Mbappé quiere dejar el PSG lo antes posible porque se siente “traicionado por la directiva”, y el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, y el presidente de la directiva, Antero Henrique, son los principales jugadores del lado del PSG.

El periódico francés L’Equipe afirma que el PSG hizo una serie de promesas inviables a Mbappé para convencerlo de que pusiera la pluma en el papel y que, de hecho, solo firmó hasta 2024 y no 2025. Pero parece que el amor que sentía el delantero con su equipo se acabó y ahora está ansioso por forzar una salida.

La dirección deportiva del club parisino lo sabe y ha aceptado trabajar con Mbappé, como lo hizo en julio, pero con condiciones. La principal, que sorprenderá a pocos, es que su destino no es el Real Madrid. Esa restricción ha sido muy clara en las conversaciones: se puede ir a cualquier lugar, menos al Santiago Bernabéu.

La novela entre Mbappé y Real Madrid

En 2017, Florentino Pérez fue reelegido como presidente el Real Madrid y lo primero que quería hacer por el club era llevar al jugador sensación de Mónaco: Kylian Mbappé. Desde que irrumpió en escena, el delantero, que en ese entonces tenía 18 años, ayudó al club a ganar la Ligue 1 por primera vez en 17 años. Tras esta hazaña, los grandes equipos de Europa pusieron sus ojos en él y alistaron la billetera para lograr quedarse con el delantero.

Los principales interesados fueron Manchester City, Paris Saint-Germain y Arsenal, pero el equipo que más dinero estaba dispuesto a dar por Mbappé fue Real Madrid ofreciendo una tarifa récord mundial de 180 millones de euros. Esto parecía un sueño hecho realidad para el francés, que desde pequeño había deseado jugar con el equipo merengue, y todo apuntaba que todo iba a salir de maravilla.

Sorpresivamente, el delantero descartó al Madrid por entender que no tendría garantizado un puesto, ya que el equipo contaba con el triplete de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale. Así que, dejando su sueño de la niñez a un lado, fichó con el Paris Saint-German por 180 millones de euros, siendo el traspaso más elevado de la historia tras el fichaje de Neymar en 2017.

Mbappé siempre había sido la prioridad del Real Madrid y por mucho tiempo el club esperó la luz verde del francés para abrirle las puertas del Santiago Bernabéu. Sin embargo, pasaron los años y el equipo español se cansó de esperar y terminó fichando a jugadores como Vinicius Júnior, Rodrygo y más recientemente a Eduardo Camavinga.

No es ningún secreto que el jugador de 23 años sueña con jugar para los gigantes españoles, pero Marca afirma que eso no sucederá mientras siga siendo jugador del PSG, que no venderá su preciado activo a Los Blancos. El pasado mes de julio, el Real ofreció 154 millones de libras antes de rechazar a los gigantes españoles para firmar un nuevo contrato en París.

Ahora solo queda esperar por las decisiones dentro del PSG y lo que pase después del Mundial de Catar 2022, donde Mbappé espera repetir el título ganado en la Copa Mundo pasada con la selección francesa.

