Prográmese para las Eliminatorias: tabla de clasificación y horarios de partidos

Este jueves regresan las emociones de las Eliminatorias Conmebol con la quinta y sexta fecha que tendrán duelos imperdibles en el camino al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En la selección de Colombia ya han ido llegando jugadores a la concentración en Barranquilla para preparar los partidos ante Brasil y Paraguay. Néstor Lorenzo reveló la lista de seleccionados el jueves tras la liberación del papá del futbolista Luis Díaz, quien encabeza la convocatoria de la tricolor.

Sin embargo, Colombia ya tuvo su primera baja, pues Santiago Arias no podrá estar por lesión y como cambio estará Yerry Mina, quien solo ha jugado un minuto con la Fiorentina durante este semestre.

James Rodríguez también es duda, pues habría sufrido una molestia muscular en el aductor de su pierna izquierda, por lo que no fue tenido en cuenta por su técnico Dorival Junior en el duelo de Sao Paulo frente a Santos. Jhon Arias, campeón de Copa Libertadores con Fluminense, no estará contra Brasil por acumulación de amarillas.

Pese a esto, Jaminton Campaz y Rafael Borré se reportaron con gol este fin de semana con Rosario Central y Werder Bremen, respectivamente.

Por otro lado, los brasileños, que enfrentan a Colombia y Argentina, llegan en buen estado de forma. Por ejemplo, Vinicius Junior y Rodrygo marcaron un doblete, cada uno, en la victoria de Real Madrid 5-1 frente a Valencia.

”Serán difíciles porque históricamente son dos adversarios que siempre han sido difíciles para Brasil”, afirmó Diniz, quien explicó que Argentina, además de ser el actual campeón mundial, cuenta con varios de los mejores jugadores en su historia.

”Colombia es una de las selecciones que en las últimas décadas ganó mucha visibilidad a nivel mundial. Sus jugadores están disputando las ligas europeas y destacándose. Y jugar en Barranquilla es difícil”, afirmó.

El técnico lamentó no poder contar con Neymar para ambos partidos, ya que la estrella de la selección brasileña se recupera de una cirugía en la rodilla izquierda por las lesiones que sufrió en el último partido de la selección, el mes pasado ante Uruguay.

Además, el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró este viernes que la Celeste no irá a Argentina solo a defenderse y resaltó que hacerlo sería “el camino más corto para dar el partido por perdido”.

Así lo remarcó en una rueda de prensa que brindó en el estadio Centenario de Montevideo a seis días del encuentro que su equipo y la selección campeona del mundo disputarán en Buenos Aires.

”Yo no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación y al revés”, dijo. Y agregó: “Si decididamente no pensamos en tratar de jugar, si solamente pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido”.

La agenda de la semana de las Eliminatorias

Jueves 16 de noviembre

- Bolivia vs. Perú (3:00 p.m.)

- Venezuela vs. Ecuador (5:00 p.m.)

- Argentina vs. Uruguay (7:00 p.m.)

- Colombia vs. Brasil (7:00 p.m.)

- Chile vs. Paraguay (7:30 p.m.)

Martes 21 de noviembre

- Paraguay vs. Colombia (6:00 p.m.)

- Ecuador vs. Chile (6:30 p.m.)

- Uruguay vs. Bolivia (6:30 p.m.)

- Brasil vs. Argentina (7:30 p.m.)

- Perú vs. Venezuela (9:00 p.m.)

Tabla de las Eliminatorias

