“Qué clase, qué elegancia”: el emotivo mensaje de James Rodríguez a Toni Kroos

Los jugadores del Real Madrid reaccionaron en redes sociales al anuncio de Toni Kroos de que se retirará del fútbol a final de temporada con una palabra en común: “leyenda”, además emoticonos de tristeza y lágrimas.

”Cómo me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Cuántos momentos juntos y cuánto conseguido. Eres una leyenda blanca, AMIGO. Te deseo lo mejor. ¡A por la última juntos, qué honor! GRACIAS. ¡Te voy a echar mucho de menos, amigo mío!”, escribió Lucas Vázquez, lateral derecho del Real Madrid.

Mensajes más elaborados llegaron minutos después de las primeras reacciones. Del “Antonio” junto a un corazón roto de Vinícius y una cara con una lágrima que se repitió en los mensajes de los que serán sus compañeros hasta el 1 de junio, día del último partido de Kroos con la camiseta del Real Madrid, a repetir la palabra “leyenda” para definir al alemán.

Más tarde, los jugadores del equipo blanco se despidieron con mensajes más sentidos y fotos junto a Kroos.

”Genio. Fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Toni. Y aun así está muy lejos de lo que te mereces. Hoy es un día triste para mí y para los madridistas. Pero es un día terrible para el balón, para el fútbol. Saber que pronto no te tendremos más. Podrías dar mucho más, muchísimo más. Pero te entiendo. Gracias por cada pase, por cada orientación y por permitirme aprender tanto en estos años. ¡Te amamos! A por la 15ª por ti”, escribió Vinícius.

Uno de los textos más largos lo escribió Dani Carvajal, quien demostró que el anuncio de Kroos de retirarse del fútbol los tomó por sorpresa. ”No esperaba tener que escribir este mensaje de despedida tan pronto, pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar lo mucho que te aprecio y lo grande que has sido tanto dentro como fuera del campo. Eres un tío muy querido por todos, un verdadero caballero en cada sentido de la palabra. Ha sido un honor y un privilegio compartir estos momentos contigo”, destacó.

”Siempre recordaré con orgullo que tuve la suerte de jugar junto a Toni Kroos y, algún día, le contaré a mis hijos todo lo que conseguimos juntos en el terreno de juego. Gracias por todo lo que has aportado al equipo y por ser una inspiración constante para todos nosotros. Pero esto no acaba aquí, tenemos una última misión juntos para tener la mejor despedida posible... A POR LA 15″, añadió.

Uno de los mensajes más sentimentales fue el de Luka Modrić a Kroos, quienes lo ganaron todo con el equipo merengue en los últimos años.

“Querido Toni. Se me hace difícil escribir estas palabras. El mundo del fútbol está triste porque se va un futbolista histórico, y te reconozco que yo también estoy muy triste. Amigo, eres una leyenda de este deporte y una leyenda del Real Madrid. He disfrutado mucho jugando a tu lado. De verdad que ha sido un honor compartir el centro del campo del Real Madrid contigo. Tienes unas cualidades que te hacen un futbolista único y especial, y ya no habrá otro Toni Kroos. Inolvidables noches europeas, títulos, la magia del Bernabéu…. nunca olvidaremos esta época dorada en el club de nuestras vidas. Lo has conseguido todo, pero todavía te queda una. Juntos a por la 15. Te echaré de menos, amigo”, aseguró el croata.

Las palabras de James Rodríguez

Excompañeros de Kroos en el Real Madrid también dedicaron cariñosas palabras al centrocampista alemán. ”¡Por todo y por tanto, Toni! Qué honor compartir el campo contigo. Todo lo mejor para el futuro”, escribió Cristiano Ronaldo en la publicación de Instagram en la que Kroos anunció su retirada.

”A mi brother Antonio: ha sido un placer haber compartido tantos momentos y tantos éxitos con un jugador único y una persona excepcional, una figura top. Siempre en mi equipo, Antonio. A disfrutar de toda la vida que tienes por delante y del recuerdo de una carrera maravillosa a la que le quedan aún un par de capítulos”, escribió Sergio Ramos, recordando un vídeo viral de un enfrentamiento entre España y Alemania en el que se dirigió a Toni Kroos como “Antonio”.

Por su parte, James Rodríguez, quien llegó a Real Madrid en 2014 junto a Kroos, le dedicó unas conmovedoras palabras. “Qué clase, qué elegancia. Qué placer haber jugado contigo Toni. Felicidades por tu increíble carrera, leyenda”, destacó James.

También jugadores como Marcelo, Bale y Asensio publicaron mensajes dedicados a Kroos.

”Ejemplo y leyenda del madridismo. Tráenos la decimoquinta Toni”, escribió Marcelo en X.

Bale y Asensio coincidieron en la suerte de haber compartido vestuario con Toni Kroos. ”Qué honor haber compartido tantos años contigo Antonio. Un verdadero ejemplo en todos los sentidos. Leyenda”, publicó Asensio.

”Felicidades Kroos por una carrera increíble. Un placer jugar junto a ti en el Real Madrid”, publicó Bale junto a una foto de ambos tras ganar la decimotercera Champions League.

