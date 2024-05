Falcao habló de la posibilidad de jugar la Copa América: “me falta continuidad”

Falcao, en una de sus últimas convocatorias con la selección de Colombia. Foto: EFE - JIJI PRESS

Radamel Falcao García, máximo goleador en la historia de la selección de Colombia, habló recientemente de su sueño de volver a jugar con la tricolor.

El delantero samario, que no pasa por un buen presente en España, todavía tiene la ilusión de volver a jugar con el combinado nacional, que está ilusionado con hacer un buen papel en la próxima Copa América.

En una entrevista reciente con CNN, el goleador, actualmente en Rayo Vallecano, reveló que mantiene comunicación con el técnico Néstor Lorenzo, quien sigue atento a su situación deportiva. Según Falcao, no obstante, su ausencia en la selección se debe a la falta de ritmo esta temporada. Y aunque el delantero quiere estar en la Copa América y mantiene la esperanza, lo ve difícil hasta que no juegue más minutos y recupere su nivel competitivo.

“No tengo continuidad y, por eso, esta temporada no he tenido la oportunidad de volver a la selección. Mientras esté activo y con buen nivel seré tenido en cuenta. Sigo soñando con poder estar ahí. Llegará el momento en el que diga ‘bueno, ya está bien’, pero todavía no. Sé que el entrenador está pendiente de mí y cuenta conmigo. Al final, si tengo la posibilidad de jugar, tener continuidad y de estar en buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta”, afirmó el colombiano en entrevista con la cadena estadounidense.

“Colombia necesita demostrar su talento ganando un título”: Falcao García

Además de su posibilidad de llegar a la Copa América, Radamel Falcao García, capitán natural del equipo, aseguró que la selección de Colombia tiene argumentos para ser considerado al título.

“Me parece que la mentalidad que tiene el equipo es la adecuada. Se juega para ganar y la gente de alguna manera lo exige. Eso está bien porque tenemos que autoexigirnos. Creo que el equipo tiene mucho talento y capacidad. El cuerpo técnico está preparado y ojalá todo eso se pueda demostrar ganando un título. No sé si será este, ojalá, pero me parece que la mentalidad del equipo, la experiencia que están teniendo los futbolistas, el compromiso y la manera de creer, nos puede estar acercando más al objetivo”, dijo el goleador.

Recientemente, en España, mucho se ha hablado del futuro de Falcao. Es un hecho, casi oficial, que su futuro está lejos de Rayo Vallecano.

Así, por lo menos, lo recoge la agencia EFE: “Radamel Falcao acaba contrato con el Rayo el 30 de junio y su futuro parece lejos de Vallecas, donde ha pasado las últimas tres temporadas, ya que no tiene propuesta de renovación del club y, con 38 años, su idea es seguir jugando”.

“De mi parte, agradecerles por estos tres años y muchos éxitos para el futuro. Mi contrato termina el 30 de junio y veré qué opciones tengo. Me siento bien, quiero seguir jugando y analizaremos con la familia que, en este momento, pesa mucho. No hay nada oficial que se haya hablado con ellos”, dijo Falcao, al término del último partido frente al Barcelona.

“La despedida oficial de Falcao del Rayo podría producirse el próximo sábado 25 de mayo frente al Athletic Club de Bilbao. Ese día, la afición franjirroja hará una doble celebración en las gradas de Vallecas. Una por la permanencia, ya matemática, y otra por el centenario que se cumplirá el 29 de mayo”, subrayó la agencia española de información.

