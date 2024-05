¿Qué pasa con Xavi en Barcelona? Hansi Flick, cerca de ser su nuevo entrenador

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, en rueda de prensa. Foto: EFE - Marta Pérez

Son días extraños los que se viven actualmente en FC Barcelona. Después de que Xavi Hernández dio marcha atrás a su decisión de dejar el equipo al final de la temporada, ahora parece que realmente el legendario exjugador se marchará del cuadro catalán.

Los rumores en España sobre la salida del estratega se intensificaron en los últimos días luego de que el exfutbolista dio unas declaraciones que no le gustaron para nada al presidente del equipo, Joan Laporta.

Las desafortunadas declaraciones de Xavi, a ojos del dirigente, se volvieron inaceptables para la cúpula del equipo, que ya tendría decidido su reemplazo para la próxima temporada.

¿Qué fue lo que dijo Xavi Hernández?

Según Xavi Hernández, tras el partido que Barcelona le ganó a Almería por 2-0, la situación actual del cuadro catalán es una de las más críticas de los últimos años desde el aspecto económico. Esas fueron las declaraciones que no le calaron bien a Laporta y que lo tendrían hoy más cerca de irse del equipo culé que de quedarse.

“Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa”, fueron las palabras de Xavi.

A las cuales, agregó: “Nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça”.

Me decepciona como esta llevando el club el tema Xavi cuando aún sigue con contrato y según él no le han comunicado nada aún.



No podemos tratar así a una leyenda del club.



Si tratamos así a una leyenda, con qué confianza vendrán otros.



Es solo mi opinión pic.twitter.com/NApOoOmpHA — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 22, 2024

Después de esas palabras, Joan Laporta, explican las versiones de prensa, empezó a buscar nuevo entrenador para Barcelona.

Xavi, desilusionado por las informaciones de las últimas semanas, tendía las horas contadas en el equipo, lo cual, revelaron fuentes cercanas desde el mismo vestuario, lo tiene sumido en profunda tristeza.

« Xavi est triste » , c'est le message du vestiaire du Barça 🚨



(SPORT) pic.twitter.com/SZgf4R2pIk — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) May 22, 2024

¿Quién sería el nuevo entrenador de Barcelona?

Si bien no hay nada confirmado, hay varios candidatos para reemplazar a Xavi Hernández en el banquillo de Barcelona.

Antes, cuando Xavi iba a dejar el equipo al final de la temporada, el mexicano Rafael Márquez, hoy DT de las menores, era uno de los candidatos más fuertes para llegar al banquillo.

Sin embargo, en las últimas horas se ha especulado mucho con la llegada de Hansi Flick, quien sería el favorito de la directiva catalana.

