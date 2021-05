Ramón Jesurún: “Lo ideal sería tener un técnico colombiano”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló en Blu Radio luego de la salida del entrenador Carlos Queiroz del combinado nacional.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, Ramón Jesurún, en diálogo con Mañanas BLU de Blu Radio, habló luego de la salida de Carlos Queiroz como entrenador de la selección Colombia de Fútbol. Jesurúm aseguró que sería ideal que al banquillo del combinado nacional llegara un técnico colombiano.

“Es una posibilidad. Nosotros no podemos cerrarnos a la banda de que tiene que ser de una u otra parte. Lo ideal sería un técnico colombiano, pero nosotros no nos cerramos a explorar otras posibilidades”

El directivo agregó que no hay ninguna preferencia específica, pues la federación considera que cualquier persona que tenga las cualidades que se necesitan podrá llegar a dirigir al combinado nacional, pero deberá ser lo que sea lo mejor para el equipo.

“Ahora tenemos que empezar a trabajar en qué es lo que le conviene a nuestra selección. Sea colombiano o sea extranjero. A mi inicialmente me encantaría un técnico colombiano, pero no podemos cerrar las puertas a otras posibilidades porque, además, los tiempos no nos dan”

Jesurún también confirmó que con Carlos Queiroz se llegó a un acuerdo para su salida por mucho menos de lo que se especulaba en algunos medios del país.

“En esto hay acuerdo de confidencialidad, pero es mucho menos de lo que se ha especulado en medios de comunicación. Fue un acuerdo muy amigable”, señaló.

El presidente de la FCF dijo que la federación apostó por una persona con altísimo recorrido internacional para sacar adelante el proyecto deportivo y, adicionalmente, espera que antes de que termine el año haya nuevo técnico.

“La federación apuntó a una personas con una vastísima experiencia internacional. Quisimos tocarle la fibra al fútbol colombiano de la técnica europea. Él se enamoró del proceso de Colombia, vino con mucho entusiasmo y nos entregó muchísimo”, dijo.

