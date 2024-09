Rayo Vallecano se ilusiona con el posible estreno de James Rodríguez

El volante colombiano James Rodríguez podría debutar este lunes con el Rayo Vallecano. Foto: X, James Rodríguez

El Rayo recibe este lunes al Osasuna con la ilusión desbordada entre su afición, que espera el estreno de su nuevo ídolo, el colombiano James Rodríguez, quien podría disponer de los primeros minutos de la temporada ante el equipo navarro, que llega a la cita con la duda del internacional balcánico Ante Budimir.

El equipo madrileño llega a este partido tras un parón que ha servido para refrescar ideas, tranquilizar ánimos y seguir trabajando en un patrón de juego que ha dado muchas alegrías durante las últimas temporadas y que con las nuevas incorporaciones el técnico Iñigo Pérez espera que se afiance cuanto antes.

El Rayo suma cuatro puntos de los doce en juego saldados en una victoria (Real Sociedad), un empate (Getafe) y dos derrotas (Barcelona y Espanyol) en las dos últimas jornadas.

Para este partido la principal incógnita en el Rayo es saber si debutará James Rodríguez, algo que parece probable aunque no de inicio. El colombiano está siendo un jugador diferencial con su selección, como demostró esta semana ante Argentina, pero Iñigo Pérez no quiere correr con él y, por tanto, podría esperar su oportunidad desde el banquillo.

⚡ James Rodríguez ya está en Vallecas y tiene un mensaje para todos los aficionados del Rayo Vallecano pic.twitter.com/mYdPQ3yZmD — Union Rayo Live (@UnionRayoLive) September 14, 2024

Esa circunstancia podría permitir la entrada en el once del argentino Oscar Trejo en la mediapunta, por detrás de Sergio Camello, o incluso de Isi Palazón si el técnico navarro apuesta para los extremos por Adrián Embarba y Álvaro García.

La otra duda reside en la portería. Dani Cárdenas se lesionó en la previa del duelo ante el Espanyol y esta semana se reincorporó a los entrenamientos. Depende de su estado de forma Iñigo Pérez optará por él o por Augusto Batalla.

Enfrente está Osasuna, que llega a la cita con la duda de Ante Budimir en el once después de que el internacional balcánico no haya podido recuperarse al cien por cien de las molestias en el muslo arrastradas tras su estancia con Croacia.

La ausencia del ariete durante la semana condiciona a un equipo habituado a contar con él como referencia desde hace temporadas. A pesar de no haber logrado marcar en el actual ejercicio, su sola presencia en área contraria sirve para sembrar el miedo y fijar a rivales que dejen libre a alguno de sus compañeros.

Iñigo Pérez: “James no tiene ningún problema”

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, evitó este domingo entrar a valorar la participación del colombiano James Rodríguez frente a Osasuna, aunque admitió que haber jugado en los últimos días con su selección le hace estar en una situación diferente a la de hace dos semanas.

La convocatoria de la selección colombiana y los dos partidos recientes de los últimos días frente a Perú y Argentina, en los que disputó 135 minutos y marcó un gol, le abren la puerta al debut con el Rayo.

“Los jugadores no saben la convocatoria antes del último entrenamiento pero James no tiene ningún problema. Ha participado en dos partidos con su selección y ahora no es lo mismo que antes del parón”, dijo su técnico en conferencia de prensa.

