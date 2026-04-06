Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Champions

Luis Díaz celebra el primer gol en el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach en el Allianz Arena de Alemania. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

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El Bayern Múnich de Luis Díaz visitará este martes al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025/26, en un duelo que se vive como una final adelantada. La vuelta está programada para el próximo miércoles 15 de abril.

La llave, además, carga un peso histórico, no solo porque se trata de dos gigantes europeos, sino porque será la ocasión número 29 en la que ambos clubes se midan. Esta cifra la convierte en el duelo más repetido en la historia de la Champions League.

El cuadro bávaro afronta la eliminatoria en un gran momento. Lidera con comodidad la Bundesliga y el pasado fin de semana ratificó su carácter al vencer 3-2 con remontada incluida a Friburgo. Esa reacción reforzó la confianza de un equipo que no pierde desde enero.

En ataque, la principal arma del conjunto alemán es Harry Kane. El inglés acumula 48 goles en 40 partidos si tenemos en cuenta todas las competiciones esta temporada. Aunque arrastra molestias en el tobillo, su presencia en Madrid parece casi segura.

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Luis Díaz también se ha convertido en una pieza clave dentro del engranaje ofensivo del Bayern. El colombiano ha disputado ocho partidos en la presente edición de la Champions League, en los que registra cuatro goles y tres asistencias, aportando desequilibrio por banda.

Real Madrid, por su parte, llega golpeado desde la Liga española. El conjunto blanco viene de caer 2-1 ante Mallorca, un resultado que lo dejó a siete puntos del Barcelona, su principal rival en la lucha por el título. Un tropiezo que aumentó la presión a nivel local previo a una serie europea decisiva.

La gran figura merengue es Kylian Mbappé, máximo goleador de la presente Champions con 13 anotaciones, tres más que Kane. A su lado, Vinícius Júnior y Federico Valverde también son fundamentales en el esquema de Álvaro Arbeloa, quien asumió las riendas del equipo a mitad de temporada.

En el historial reciente, el Real Madrid parte con cierto favoritismo. Ambos clubes se enfrentaron en las semifinales de la edición 2023/24 y el conjunto blanco se impuso en el global. Bayern busca reescribir esa narrativa con una versión más sólida y agresiva.

La jornada europea también tendrá presencia colombiana en otro frente. Luis Javier Suárez verá acción con Sporting de Lisboa, que recibirá al Arsenal de Inglaterra a las 2:00 p.m. (hora colombiana). Mientras tanto, el foco principal estará en Madrid, donde Bayern y Real vuelven a citarse con aroma de final.

Real Madrid vs. Bayern Múnich: fecha, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Champions League

Fecha: martes 7 de abril del 2026.

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Espn y Disney+.

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