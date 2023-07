¿Recuperará su nivel en Sao Paulo? Las últimas temporadas de James Rodríguez

James Rodríguez está próximo a oficializar su llegada al Sao Paulo de Brasil. Foto: IG: @jamesrodriguez10

El anuncio de James Rodríguez como nuevo jugador del Sao Paulo está al caer y la torcida de su equipo espera ver un poco de la magia con la que deslumbró al mundo hace nueve años, cuando el Mundial se disputó en suelo brasileño.

Tras su repentina salida del Olympiacos griego, el pasado 13 de abril, el colombiano fue el centro de rumores entre los que destacaban los que lo ponían de regreso en el fútbol sudamericano. Nombres como Boca Juniors, Flamengo o Botafogo sonaron con fuerza, pero solo fueron rumores.

La llegada de James al Sao Paulo implica una nuevo oportunidad para él de tener continuidad, pues las lesiones, en la mayoría de casos, y la falta de confianza por parte de los entrenadores le han negado la posibilidad de tener más minutos que lo que un jugador con sus condiciones merece.

¿Cómo han sido las últimas temporadas de James Rodríguez?

El último año del colombiano arrancó con sus últimas semanas en el Al Rayyan de Catar, donde no tuvo un buen paso en lo colectivo ni en lo personal, pero eso lo analizaremos más adelante. Pese al mal cierre con el cuadro catarí, parecía que su regreso al fútbol europeo con Olympiacos era una oportunidad ideal para mantenerse en Europa.

Llegó a mediados de septiembre al equipo más grande del fútbol griego y eso le significó regresar a la selección. No tardó en ganarse un lugar entre los titulares y disputó un total de 24 partidos y anotó en cinco ocasiones. Fue el segundo jugador con más asistencias de su equipo, con seis.

James habría podido disputar la Europa League, pero llegó tarde para ser inscrito en esa competición. En comparación a otras temporadas, James se perdió apenas un puñado de partidos por lesión, por lo que de no haberse dado su repentina salida en abril, habría sido su temporada de más continuidad tras dejar el Real Madrid.

El irregular paso por Catar

Al inicio de la temporada 2021/2022 James decidió fichar por Al Rayyan luego de que el español Rafael Benítez le dijera que no pensaba contar con él en el Everton. El colombiano llegó al fútbol del emirato como una de sus principales figuras, pero una lesión le impidió participar del cierre de la temporada.

Pesa a jugar poco más de la mitad de los partidos de la Qatar Stars League, Rodríguez fue el máximo asistidor de su equipo tras registrar siete pases gol. Disputó un total de 14 partidos en la temporada y anotó en cinco ocasiones.

Fue un mal año para Al Rayyan y el equipo finalizó octavo entre doce equipos. A mitad de temporada las directivas despidieron al entrenador Laurent Blanc y pusieron al chileno Nicolás Córdova en su lugar. Las expectativas eran altas, pues la temporada anterior el equipo había sido tercero y había clasificado a la Liga de Campeones de Asia.

Tras disputar la última fecha de las eliminatorias, James presentó una lesión que le impidió disputar las últimas dos jornadas de la liga catarí, así como todos los partidos (seis) de la fase de grupos de la Liga de Campeones Asiática.

Everton y las lesiones

A mediados de 2020 Carlo Ancelotti, entonces DT del Everton y quien ha sido uno de los técnicos que más ha confiado en James a lo largo de su carrera, le pidió al club que adquieran el pase de James. Los ingleses pagaron 32 millones de euros por su servicio.

El colombiano mostró resultados desde el arranque y le aportó bastante al equipo, pues en las primeras jornadas de la Premier League el colombiano registró tres goles, mismo número de asistencia y ayudó a que los Toffees fueran líderes de la mejor liga del mundo.

Mientras que en la primera mitad de dicha temporada apenas se perdió un puñado de juegos, en la segunda parte una lesión de pantorrilla lo alejó de las canchas. Su equipo finalizó octavo en la liga inglesa y, pese a no poder mostrar su mejor versión por culpa de las molestias físicas, fue de los puntos altos del equipo.

Al final de la temporada Ancelotti regresó al Real Madrid y James quedó a merced del nuevo entrenador, Rafa Benítez, con quien no tuvo una buena relación en su etapa como futbolista merengue y que derivó en su salida del fútbol inglés.

Un opaco regreso a Real Madrid

A medidos de 2019, cuando el Bayern Múnich decidió no usar la opción de compra que tenía sobre el colombiano, James volvió a entrenarse con el Real Madrid, entonces dueño de su pase. Fue su segunda etapa en el cuadro español y su reencuentro con Zinedine Zidane.

En esa temporada James tuvo poca continuidad, pues no solo se perdió 14 partidos por culpa de las lesiones, sino que Zidane lo relegó al banquillo en la segunda mitad del ciclo 2019/2020 y apenas jugó un solo partido en ese lapso de tiempo.

Era evidente que el colombiano no entraba en los planes del entrenador francés y cerró su último año como merengue con 14 partidos disputados, un gol y dos asistencias. Pese a no tener minutos, pudo celebrar el título de LaLiga, que a la fecha es el más reciente trofeo en su extenso palmarés (24 títulos).

Su último año en Alemania

En su segunda temporada como jugador del Bayern Múnich, James disputó 28 partidos, anotó siete goles y brindó seis asistencias. A nivel colectivo se consagró campeón de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa, aunque las finales de estos dos últimos torneos se las perdió por lesión.

Rodríguez fue titular en la mayoría de los partidos en los que participó e incluso tuvo la oportunidad de marcar el primer triplete de su carrera en una victoria 6-0 del gigante bávaro sobre el Mainz 05. Pese a que le fue bien, el ‘10′ hizo presión para volver a Madrid.

En una entrevista reciente James aseguró que no siguió en Alemania porque Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lo quería en su equipo. No obstante, Real Madrid, propietario de sus derechos deportivos, no vio con buenos ojos la operación.

