Reinaldo Rueda: “Es un resultado muy meritorio y positivo”

Este domingo la selección de Colombia empató sin goles con Brasil en Barraquilla en un partidazo. Tras el encuentro, el entrenador Reinaldo Rueda dijo: “Ellos manejan un concepto de asegurar pase, distracción, circulación y luego un pase largo. Los rebotes los perdimos varias veces. Pero mejoramos”.

Sobre el ingreso de Jefferson Lerma y no de Matheus Uribe, expresó: “La idea era dejar recuperar a Matheus, que hizo un juego difícil en Uruguay. Era alternar en esa posición”.

“A nosotros nos costaba recuperar la pelota. En el primer tiempo la temperatura y la humedad estaba altísima. Muy positivo como se terminó”, profundizó el DT caleño.



Finalmente, Rueda destacó la importancia del resultado y el rendimiento del equipo colombiano: “Todo el equipo cumplió: los inicialistas y las alternativas. Es un resultado muy meritorio y positivo: Brasil es un resultado muy poderoso. Si no me falla la memoria, primera vez en cuatro años que no marca goles. Además, en esta eliminatoria habían logrado triunfo en todos los partidos”.