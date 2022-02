Roberto Baggio: más que un penalti errado

Roberto Baggio se lamenta luego de que Italia perdiera la final del Mundial de Estados Unidos 1994. Foto: Getty Images

“Juro que aquel penal lo he tirado de todas las formas: en sueños, en el pasillo de casa, y siempre lo he convertido. Fue el momento más duro de mi carrera. Ojalá pudiese borrarlo y así no tener que recordarlo justamente ante su pregunta”, le respondió Roberto Baggio, con sus ojos hacia el suelo, a un periodista italiano años atrás, en referencia al cobro definitivo que le dio a Brasil el Mundial de Estados Unidos 1994.

