Como ha pasado con otros grandes jugadores de la historia, a Roberto Rivelino lo rechazaron en un club. Fue Palmeiras el que no quiso contar con él. Entonces se fue a probar al otro equipo grande de Sao Paulo (su ciudad natal): Corinthians. Con menos de 20 años debutó en el profesionalismo con dicha institución, con la que estuvo diez años, hasta 1974.

Después, el talentoso zurdo, reconocido por su bigote, pasó a Fluminense, en donde ganó dos Campeonatos Cariocas y dejó exhibiciones antológicas. Por ejemplo, se recuerda un golazo que le hizo a Vasco da Gama con su patentada elástica, en 1975. Su pie izquierdo era capaz de inventar genialidades para aplaudir y sacar remates tan fuertes que eran imposibles para los arqueros.

Hijo de inmigrantes italianos, Rivelino, con una de las mejores zurdas de la historia, brilló en el Mundial de México 1970 en la eterna selección que, entre otros, tenía a Gerson, Tostao, Jairzinho y un tal Pelé. Fue campeón mundial. En Alemania 74 fue cuarto y en Argentina 78, tercero. Si Diego Maradona hubiera jugado ese mundial, se habrían cruzado dos hombres que siempre se admiraron.

“Siempre lo menciono como uno de los más grandes y muchos se sorprenden. No sé por qué… Era la elegancia y la rebeldía para salir a una cancha de fútbol. Las cosas que me cuentan de Rivelino son increíbles. Y también se rebelaba contra los poderosos. Me enamoré del jugador y me sedujo como persona cuando lo conocí”, manifestó el fallecido astro argentino en el libro Yo soy el Diego de la gente.

También compartieron en el programa de televisión De Zurda, donde Maradona dijo que un cambio de frente de Rivelino era “un poema”. El brasileño, en el cumpleaños 60 del campeón del mundo en México 86, expresó: “Don Diego Armando Maradona, mi maestro. Te deseo mucha paz y mucho amor en el corazón y lo que es más importante: te deseo mucha salud para que tengas 60, 70 años de vida más. Un beso en tu corazón. ¡Te amo, querido! Que Dios te proteja. Aprovecha tu día”. Admiración mutua entre dos zurdos legendarios.

El que cumple años este primero de enero es Rivelino. Celebra sus 76, con la ausencia de su amigo y admirador, Diego Armando Maradona. Los festeja recordando aquella selección brasileña del 70, que vivió una anécdota aún recordada. Aunque Rivelino siempre ha lanzado elogios a Pelé, durante esa Copa del Mundo le dijo: “Te hubiera gustado ser zurdo, ¿verdad?”.