Se cumplen 29 años del debut de José Néstor Pékerman como entrenador

La etapa más exitosa de José Néstor Pékerman como entrenador, en lo que a títulos respecta, fue al frente de las selecciones juveniles de Argentina. Foto: AFA

Es difícil olvidar el círculo rojo que formó la Selección de Colombia en la Arena Castelao, cuando el árbitro apenas caminaba hacia el centro del campo, previo al encuentro de cuartos de final contra el equipo anfitrión. Las palabras de Camilo Zúñiga en medio del abrazo paternal; el calor y el sueño que viajaba sin restricción a través del césped. Los trágicos gestos de consolación, los apretones de manos, el rezo de David Luiz, de rodillas y con los ojos apretados.

Es doloroso recordar aquel pitido final, desgarrador, díscolo, famélico; el abrazo de James Rodríguez con su verdugo, los susurros de aliento, el cambio de camisetas. Es obvio y redundante rememorar aquellas imágenes protagonistas, y común es ignorar que en las sombras se encontraba un corazón desconsolado, en la lozana y privada soledad alejada de las cámaras.

José Néstor Pekerman, el primero en creer que el sueño era posible, el primero en ofrecer cobijo y confianza al equipo cafetero, el que trató de disimular su acelerado ritmo cardiaco con pasos pequeños y enjutos, el que logró asustar a la pentacampeona en su casa, el que deslumbró al mundo con un juego ofensivo, brioso, valiente y altanero.

Ese argentino risueño que cada vez que su equipo marcaba un gol, con cada triunfo, quería abrazar a cada uno de los colombianos. No ganó ningún trofeo con Colombia, si somos rigurosos, su tiempo al frente de la selección cafetera fue una seguidilla de pequeñas derrotas, de triunfos que no se materializaron jamás, pero lo que le entregó a la tricolor fue algo más valioso, algo intangible.

Clasificó al país a un mundial luego de 16 años de actuaciones pasivas y mediocres; llevando al equipo a sus primeros cuartos de final en una Copa del Mundo e instaurando un pensamiento de posibilidad y credibilidad en el fútbol colombiano. Logró ser considerado como el octavo mejor director técnico de selecciones nacionales por la IFFHS en 2013 y trajo alegría y baile a la selección de Colombia.

Pero la historia de Pékerman con seleccionados nacionales no empezó en ese delicado y narcisista momento, empezó antes, con la selección juvenil de Argentina, en 1995, hace 29 años. Hoy recordaremos aquel inicio, aquel ladino momento fugaz y olvidado. No al de los cantos de gol con Radamel Falcao o de voz lastimada por los gritos de alegría tras los pases inmaculados de James.

A uno más joven, más inexperto. Pasó el 10 de enero de 1995. Un día común y corriente, frígido y opaco en La Paz, Bolivia. El Estadio Hernando Siles estaba parcialmente solitario, austero. Pékerman y los jugadores solo salieron al campo a disfrutar, impulsados por el espíritu libre de su entrenador. Se enfrentaron a Perú.

Y cayó el primer gol, de Leonardo Biagini, con una pared imposible, en dos metros de cancha y una carrera vertiginosa para encarar al guardameta rival, que lo hostigó pero no pudo, ni remotamente, detener aquel disparo fantasmagórico e irreal que lanzó con una delicadeza parabólica.

Los pocos hinchas argentinos que asistieron ondeaban con energía viril la bandera de su país, y gritaban con rigidez y prepotencia. El debut de José no podía ser más alegórico, ganaba y su equipo jugaba bien. El segundo gol y definitivo cayó poco después.

Fue Ariel Ibazaga el encargado de marcarlo, con un disparó completamente antagónico y diferente a la pincelada de Biagini. Con una volea incómoda, Ariel marcó y gritó, inundando al estadio y a su entrenador en un barullo de alegría incontenible que apenas iniciaba. José Néstor Pekerman ganó con Argentina, y solo con Argentina logró ganar, los Juegos Panamericanos en el año 1995, al igual que la Copa Mundial sub 20 de ese año.

Consiguió en el año de 1997 conquistar la Copa América Sub 20 y otro Mundial sub 20, además en 1998 ganó Torneo Esperanzas de Toulon, en 1999 la Copa América sub 20 y otra Copa del Mundo sub 20 en el 2001 frente a Ghana, 3-0 con goles de Diego Colotto, Javier Saviola y Maximiliano Rodríguez.

