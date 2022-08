Se investiga posible extorsión a Paul Pogba por parte de su hermano Mathias

Mathias Pogba (derecha) publicó un video anunciando que se vendrían "grandes revelaciones" sobre su hermano. Foto: Twitter: Paul Po

Las autoridades francesas investigan una posible extorsión de una banda organizada contra el campeón mundial francés Paul Pogba, una noticia que ha indignado a su hermano Mathias, que afirmó que “cuando eres famoso, te hacen más caso, pero no estás por encima de la Justicia”.

De acuerdo con Franceinfo, el volante de Juventus ya ha declarado ante investigadores de la oficina central de la lucha contra el crimen organizado. El caso se abrió a comienzos de agosto y ya han trascendido algunos detalles. Pogba habría sido chantajeado los últimos meses por unos amigos de infancia y por su hermano mayor. Estos habrían demandado al centrocampista por 13 millones de euros por “haberle protegido durante años”.

Según Franceinfo, el caso habría comenzado en marzo, durante la concentración de la selección francesa, cuando el futbolista visitó a su familia y cayó en la trampa de dos amigos de infancia. Pogba fue intimidado por dos encapuchados que empuñaban fusiles de asalto. En una de esas acciones intimidatorias, Paul dijo haber reconocido a su hermano Mathias.

Mathias, de 32 años, destapó el asunto cuando aseguró, en un vídeo en redes sociales grabado en varios idiomas, que haría revelaciones “explosivas” sobre su hermano Paul y también sobre Kylian Mbappé, sin decir cuáles.

Este domingo, los abogados del futbolista francés respondieron vía comunicado: “Las declaraciones de Mathias Pogba en las redes no son, desgraciadamente, una sorpresa. Estas se unen a las amenazas e intento de extorsión por banda organizada contra Paul Pogba. Las autoridades competentes en Italia y en Francia están al corriente desde hace un mes”.

En su cuenta de Twitter, Mathias replicó de inmediato. “Espero que no se dejen engañar por un intento de manipular a los medios y las autoridades. Cuando eres famoso, el mundo está contigo, las autoridades te hacen más caso. Pero no estás por encima de la Justicia. Los policías no son tus lacayos”, dijo, interpelando a Paul.

El hermano del jugador también criticó veladamente a Rafaela Pimenta, la brasileña que ahora se hace cargo de los asuntos profesionales de Pogba después del fallecimiento del agente Mino Raiola.

