Se le escapó el título a la Juventus de Cuadrado: Inter, campeón de Copa de Italia

Los jugadores de Inter celebran uno de los goles en la victoria y posterior título de la Copa de Italia contra Juventus. Foto: Riccardo Antimiani

Inter volvió a amargarle la fiesta a Juventus. Es el tercer título que le arrebata en menos de un año y los dirigidos por Simone Inzaghi sueñan con ganar el triplete de trofeos de Italia al haberse quedado con la Supercopa, ahora la Copa y falta la Serie A, que la está disputando con Milan, su rival de patio.

Fue un partido parejo. Dos de los mejores equipos de Italia sacaron sus credenciales en la Copa y ofrecieron una digna final en la que la Juventus quería ganar para no irse en blanco en la temporada y obtener un revancha frente a Inter, que en el último año le arrebató los títulos de la Serie A y de la Supercopa de Italia.

Los planes de Juventus tuvieron que cambiar rápidamente porque el primer gol del partido llegó en los primeros diez minutos de juego. Nicolo Barella, volante de Inter, remató de media distancia y marcó un golazo que puso a celebrar al conjunto nerazzurro.

El primer tiempo se resume en la intención de Juventus de empatar y no lograrlo. Inter, con línea de cinco en el medio, parecía controlar el partido y la Vecchia Signora no hallaba espacios ni formas para vulnerar el arco rival.

Pero el segundo tiempo la suerte cambió para Juventus. En menos de diez minutos, el equipo de Allegri le dio la vuelta al marcador. Alex Sandro al minuto 50 y Dusan Vlahovic al 52′ anotaron los goles que ahora le daban la ventaja a la Vecchia Signora.

Y cuando parecía que Juventus se iba a quedar con el título de la Copa de Italia, Hakan Çalhanoğlu logró empatar el marcador desde el punto penalti al minuto 80. Todo se iba a definir en el tiempo extra.

Inter fue mejor a lo largo del partido y el resultado hizo justicia a su juego. Nuevamente el punto penalti sería el verdugo para Juventus, e Iván Perisic sería la figura del tiempo extra y del título de Inter. Al 99′ desde los 12 pasos y al 102′ con un remate de media distancia, el atacante croata anotó los dos tantos que sentenciaron el compromiso.

Temporada en blanco para Juventus, algo que no sucedía desde 2010-2011. El equipo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado no pudo defender el título de la Copa y deja para el olvido este último año tras no lograr ningún título.

Inter, que parece recuperar su memoria en la historia del fútbol italiano, sigue en carrera por el triplete. Con este campeonato de la Copa de Italia, el conjunto de Simone Inzaghi llega a ocho títulos en este campeonato y ahora esperar cerrar la temporada ganando la Serie A, torneo en el que es segundo con 78 puntos, dos menos que Milan, líder.

