Sin Santa Fe ni Tolima: los equipos que siguen en la Copa Libertadores 2025

Los jugadores del Deportes Tolima reaccionan después de perder el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación para la Copa Libertadores entre el Melgar de Perú y el Deportes Tolima de Colombia en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, Perú, el 27 de febrero de 2025. Foto: AFP - DIEGO RAMOS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fútbol colombiano sigue sin dar la talla a nivel internacional. Santa Fe y Deportes Tolima, que partían como favoritos en sus respectivas llaves, terminaron eliminados en la segunda fase de la Copa Libertadores 2025.

El desastre comenzó el martes con la sorpresiva eliminación del equipo cardenal en el estadio Metropolitano de Techo. A pesar de forzar la tanda de penaltis con un agónico gol de Christian Mafla al 90+7, Santa Fe desperdició cuatro de sus cinco ejecuciones y quedó fuera del torneo de manera increíble. La eliminación le costó el cargo al técnico uruguayo Pablo Peirano, quien dejó el equipo tras un año y cuatro meses al frente.

“Lamentamos que este proceso haya finalizado, ya que consideramos al profesor Peirano una persona de la casa que siempre mostró compromiso con el club e interés por ayudar. Extendemos nuestro agradecimiento a él por su honradez, entrega, dedicación y arduo trabajo durante estas últimas temporadas, le deseamos éxitos en sus futuros proyectos deportivos”, aseguró Santa Fe en un comunicado.

Peirano estuvo al frente del equipo durante un año y cuatro meses, dejando un balance de 70 partidos dirigidos, con 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas. Bajo su mando, Santa Fe anotó 84 goles y recibió 69, alcanzando un rendimiento del 51%.

Deportes Tolima, otro fracaso

El equipo del español Ismael Rescalvo tenía la posibilidad de, al menos, asegurarse un cupo en la Copa Sudamericana si lograba avanzar a la fase tres de la Copa Libertadores. Sin embargo, Deportes Tolima cayó 1-0 ante Melgar en Arequipa y se despidió del torneo con un global de 2-0.

El Vinotinto y Oro nunca logró descifrar la serie y terminó eliminado con dos derrotas en la fase dos del certamen. Ni en el Manuel Murillo Toro ni en el Estadio Monumental de la UNSA el Pijao pudo imponer condiciones ante un rival que golpeó en Ibagué con un tanto de Kenji Cabrera y sentenció en Perú con un gol de Cristián Bordacahar.

Ahora, Melgar enfrentará a Cerro Porteño en la fase tres, donde también se jugarán llaves como Deportes Iquique vs. Alianza Lima —que eliminó a Boca Juniors—, Bahía vs. Boston River y Corinthians vs. Barcelona. Los ganadores de estas llaves avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que los perdedores irán a la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, los únicos representantes del país en Libertadores

Con estas eliminaciones, Colombia vuelve a quedar mal parado en la Copa Libertadores, ya que Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga serán los únicos representantes del país en el torneo continental durante este año.

Desde la edición de 2021, Colombia no ha logrado clasificar a cuatro equipos a la fase de grupos del máximo torneo continental. En aquella ocasión, América, Santa Fe, Junior y Atlético Nacional dijeron presente, aunque sin protagonismo.

La mejor actuación colombiana en los últimos años, tras el título de Nacional en 2016, fue la del Deportivo Pereira en 2023, cuando alcanzó los cuartos de final. De resto, la historia se ha repetido con eliminaciones en octavos, fase de grupos o incluso en las rondas previas.

Además, la próxima semana se jugará la fase previa de la Copa Sudamericana, en la que dos de los cuatro representantes colombianos (Junior, América de Cali, Millonarios y Once Caldas) quedarán eliminados, ya que solo hay dos cupos en disputa.

Así, el país tendrá apenas cuatro equipos en competencias internacionales durante 2025.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador