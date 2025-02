Los astros de la transmisión deportiva que llegan con la NBA a Colombia

Resume e infórmame rápido

En los primeros años de la década de 1990, cuando empezó todo, Álvaro Martín era un ejecutivo. No era periodista, ni tenía idea de transmisiones deportivas, más allá de alguna experiencia como locutor de radio en la universidad. Le habían encargado un peritaje de la operación internacional de ESPN y, en medio de las visitas —mientras analizaba los datos de la operación de la cadena de deportes más importante del mundo—, un día Steve Bornstein, alto ejecutivo del canal, vio su hoja de vida y se dio cuenta de su pasado radial. Lo invitó, a los días, a una cabina. Y sin avisarle, le puso en la cabeza los audífonos de diadema, con micrófono incluido, y lo puso a comentar un partido universitario de fútbol americano. “Gracias a Dios, en esa época el canal no tenía más de 10.000 suscriptores. Si lo hubiesen visto más personas, me tocaba como Michael Jackson hacía con sus primeros discos; buscar y quemar todas las existencias”, le dijo a El Espectador.

Casi 10 años después, en el 2000, Martín ya se había consolidado como narrador, pero de baloncesto. Y una tarde, su compañero de transmisión se enfermó y se hizo urgente buscar un reemplazo. Se les ocurrió, en ESPN, una fórmula poca común para la época en Latinoamérica, que terminaría siendo revolucionaria, traer al antiguo entrenador de la selección de Puerto Rico, Carlos “el Coach” Morales. Había dudas de la dupla, pero tras el primer partido todas se disiparon. 25 años después, siguen juntos, dos de los comunicadores más importantes de la región. Las voces que marcaron las últimas generaciones de aficionados de la NBA.

Ambos llegaron a Colombia, a Caracol Televisión, que desde ayer transmite de forma gratuita, a través de su nueva plataforma ditu, la mejor liga de baloncesto del mundo. Las caras visibles del proyecto, son Morales y Martín, los dos astros que revolucionaron la transmisión deportiva latinoamericana.

La NBA llega en un momento especial a Caracol, a dos meses del inicio de los playoffs y en el tramo final de la temporada regular. “Siempre hay que hablar del actual campeón, que es Boston Celtics. Ellos parten como favoritos, pero hay otros equipos interesantes. Los Lakers trajeron a Luka Doncic con la intención de ganar el campeonato. Golden State Warriors con Jimmy Butler pegó un palo. Y los dos equipos que han dado de que hablar, en el este, es Cleveland Cavaliers y, en el oeste, Oklahoma City Thunder. De ahí deberían salir los contendientes”, le dijo “el Coach” Morales a este diario.

“Con un dato interesante y es que en esta liga, en los últimos cinco años, el campeón siempre ha sido diferente. Es una competencia muy nivelada. Con cualquier movimiento todo se desacomoda y un buen fichaje te da la posibilidad de ser campeón”, complementa Martín.

La NBA ya aterrizó en nuestro país para la recta final del campeonato, la mejor liga de baloncesto del mundo, que tendrá a dos iconos detrás de los micrófonos para toda Colombia.

