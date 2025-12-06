Logo El Espectador
“Solo piensa en vivir al lado del Camp Nou”: la confesión de David Beckham sobre Lionel Messi

El argentino coronó una nueva hazaña con Inter de Miami, pero su continuidad en Estados Unidos no es fija. ¿Irá a Barcelona?

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de diciembre de 2025 - 01:24 a. m.
Lionel Messi, figura de Inter de Miami.
Lionel Messi, figura de Inter de Miami.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Tras la reciente consagración del Inter Miami como campeón de la MLS, con Lionel Messi como figura central de la campaña y del título, volvió a instalarse con fuerza un tema que nunca termina de apagarse: su vínculo eterno con Barcelona.

Mientras el argentino celebra un nuevo trofeo en Estados Unidos, las versiones sobre un posible regreso a la ciudad que lo vio convertirse en leyenda reaparecen con más fuerza, alimentadas por gestos, visitas y ahora también por las palabras de David Beckham.

El propio Beckham, copropietario del Inter Miami, dijo lo que muchos intuyen desde hace años. “Yo quisiera que Messi viviera en Miami cuando se retire, pero Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto a Barcelona como él”, reveló el inglés en declaraciones que se volvieron virales.

Beckham también dejó otra frase que resume lo que ha significado su fichaje para el fútbol estadounidense: “Gracias a Dios fiché al mejor jugador de todos los tiempos”. El impacto mediático y simbólico que ha tenido la llegada de Lionel Messi al Inter Miami no solo cambió la historia del club, también reconfiguró el lugar de la MLS en el mapa global del fútbol.

Las palabras del exjugador inglés coincidieron, además, con un episodio cargado de simbolismo: la sorpresiva aparición nocturna de Messi en el renovado Camp Nou, cuando, hace poco, el 10 de la selección de Argentina ingresó de manera discreta para ver cómo había quedado el estadio tras su remodelación. El gesto, casi clandestino, fue leído en Barcelona como una confirmación silenciosa de que el lazo emocional sigue intacto.

Así, mientras Messi levanta títulos con el Inter Miami y sigue estirando su leyenda en Estados Unidos, su corazón futbolístico continúa orbitando alrededor de Barcelona.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

