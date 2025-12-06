El gol del “Cucho” Hernández en el partidazo entre Barcelona y Real Betis: quedó 5-3, en video

Juan Camilo Hernández (der.), en el partido de Real Betis contra Barcelona. Foto: EFE - Julio Muñoz

Barcelona se impuso 5-3 a Real Betis en un partido intenso en La Cartuja, donde ambos equipos ofrecieron un ida y vuelta permanente y en el que Juan Camilo Hernández volvió a hacerse notar.

El colombiano, que había avisado de cabeza en el primer tiempo, firmó en el 91’ el tercer gol del local desde el punto penal y cerró una actuación que sigue alimentando el debate sobre su lugar en la selección de Colombia.

Su ejecución, potente y segura ante Joan Garcia, coronó una noche de insistencia, movilidad y presencia ofensiva.

El duelo tuvo dos caras. En la primera, el Barça arrasó: Ferran Torres firmó un hat-trick, Roony marcó un golazo y Lamine Yamal brilló como mediapunta, liderando una versión vertical y demoledora del equipo de Hansi Flick. En la segunda, el Betis se rebeló con orgullo y aprovechó la desconexión culé, que no supo dormir el partido.

Llorente puso el 2-5 tras un córner y luego llegó el penalti que Cucho transformó con frialdad, en una reacción que encendió a los pocos aficionados que quedaban en la tribuna.

Para el colombiano, el gol volvió a demostrar que vive un gran momento individual. Su capacidad para aparecer en el área, su agresividad para atacar espacios y su regularidad en LaLiga lo mantienen como uno de los atacantes que más piden pista en la selección de Colombia. En una noche de doce ocasiones, siete goles y un ritmo frenético, su huella volvió a quedar marcada.

